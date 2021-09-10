بيراميدز يتعاقد مع عبد الله مجدي

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 21:29

كتب : FilGoal

عبد الله مجدي - بيراميدز

أعلن بيراميدز عن تعاقده مع عبد الله مجدي قادما من مصر للمقاصة في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقع مجدي على عقد يربطه بـ بيراميدز لمدة 5 مواسم مقبلة.

ليصير مجدي ثاني صفقات بيراميدز بعد ضم التونسي سيف الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي السابق.

مجدي البالغ 24 عاما يجيد اللعب في مركز الجناح، وقد شارك مع المقاصة في 26 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وسجل مجدي هدفه الوحيد في مسيرته بالدوري المصري حتى اللحظة في شباك بيراميدز بشهر أبريل الماضي.

وأبدى مجدي سعادته بالانضمام إلى بيراميدز، موضحا أنه "فضل الانتقال إليه رغم تلقيه أكثر من عرض آخر، في ظل الاحترافية التي يتعامل بها النادي والخطط الطموحة ورغبة في الفريق في المنافسة على كل البطولات".

وأشار إلى "رغبته في حصد البطولات مع بيراميدز وحجز مكان أساسي في منتخب مصر خلال السنوات المقبلة".

ويلتقي بيراميدز مع سموحة في ثُمن نهائي كأس مصر، ويواجه الفائز من الأهلي وإنبي.

عبد الله مجدي بيراميدز
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