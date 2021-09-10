كرة يد – أكثر من مجرد درع.. الزمالك يفوز على الأهلي في الثانية الأخيرة ويتوج بالسوبر الإفريقي

كان يحيى الدرع متألقا في دفاع الزمالك وفي الهجوم كان مميزا ليقود الفارس الأبيض لانتزاع لقب السوبر الإفريقي من الأهلي في الثانية الأخيرة.

وفاز الزمالك على الأهلي اليوم الجمعة في صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر بنتيجة 28-27.

وضمن الزمالك بذلك الانتصار المشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية ويلاقي برشلونة الذي يلعب له المحترف المصري علي زين في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

وشارك الأهلي في المباراة بعد انسحاب النجم الساحلي بينما خاضها الزمالك بصفته بطلا لكأس دوري الأبطال.

وأصبح ذلك اللقب هو السابع في تاريخ الزمالك والثالث له على التوالي.

وتوج الزمالك باللقب في الثلاث مرات الأخيرة 2018 و2019 و2020 على حساب الأهلي.

أما الأهلي فتجمد رصيد ألقابه عند لقب وحيد فقط فيما خسر اللقاء خمس مرات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين باللقب خلف المجمع البترولي الجزائري صاحب التسعة ألقاب.

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في آخر ثانيييييييييية 💥💥🤾‍♂ يحيى الدرع يحسم لقب السوبر الأفريقي بصاروخية لا تصد ولا ترد #ستاد_اليد#ONTime_Sports pic.twitter.com/7koUaWOO65 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 10, 2021

الأهلي يبدأ وينهي الشوط بقوة

بدأت المباراة بتألق من قبل محمد عصام الطيار حارس الأهلي وتصدى لأكثر من كرة وفي المقابل كان هجوم المارد الأحمر على الموعد.

ونجح الأهلي في التقدم مبكرا بنتيجة 3-1 مع قدوم الدقيقة الخامسة وظل الفارق يقل إلى هدف ويرتفع إلى هدفين.

ومع قدوم الدقيقة التاسعة نجح الزمالك في إدراك التعادل لأول مرة والنتيجة تشير لـ4-4.

لكن عاد الأهلي سريعا للتقدم بفارق هدفين مع قدوم الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 22 أدرك الزمالك التعادل مرة أخرى والنتيجة تشير لـ10-10.

وبعد ثلاث دقائق فقط وبالتحديد في الدقيقة 25 تقدم الزمالك لأول مرة في اللقاء بنتيجة 12-11.

ووسع الزمالك الفارق إلى هدفين بعد دقيقة أخرى.

لكن في الدقيقة 27 استطاع الاهلي تسجيل هدفين متتاليين ليدرك التعادل بنتيجة 13-13.

وتعرض الزمالك لضربة قوية بطرد مباشر للاعبه سيف الدرع بعد تدخله على سيزا لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة 28 وسع الفارق إلى هدفين لتشير النتيجة لتقدمه 15-13.

وفي الدقيقة 29 استطاع الأهلي توسيع الفارق لثلاثة أهداف وهو أكبر فارق حدث في النتيجة خلال الشوط الأول لصالح أي فريق.

ومع قدوم الدقيقة 30 سجل الزمالك هدفا لكن طالب لاعبو الأهلي بعدم احتسابه بداعي انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول لكن في النهاية احتسب الحكم الهدف لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-14.

هدف قاتل للزمالك

وسع الأهلي الفارق في النتيجة إلى ثلاثة أهداف مع بداية الشوط الثاني ولكن في الدقيقة 13 أدرك الزمالك التعادل لأول مرة خلاله والنتيجة تشير لـ20-20.

وظل الأهلي يسجل هدفا والزمالك يدرك التعادل بعد ثواني معدودة فقط وظل الأمر هكذا حتى وصلت النتيجة للتعادل 24-24.

وتألق كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد وحرما الأهلي والزمالك من التقدم على التوالي ليستمر التعادل.

لكن في الدقيقة 20 تقدم الزمالك لأول مرة في الشوط الثاني بنتيجة 25-24، ذلك قبل أن يوسع الفارق لهدفين في الدقيقة 22.

وقلص الأهلي النتيجة لفارق هدف ولكن هجمته السريعة "فاست بريك" لم تكتمل بنجاح واستخلصها دفاع الزمالك ليظل الفارس الأبيض متقدما في النتيجة 25-26 في الدقيقة 25.

وتألق عصام الطيار أمام عمر الوكيل وحرم الزمالك من توسيع الفارق لهدفين.

وبينما كان الأهلي يبحث عن التعادل تألق كاتونجا وتصدى لتسديدة ليحافظ على تقدم الزمالك.

وفي الدقيقة 28 نجح الأهلي أخيرا في إدراك التعادل لتشير النتيجة لـ26-26.

ومع قدوم الدقيقة 29 وقبل الأخيرة كانت النتيجة تشير للتعادل 27-27.

وحافظ الزمالك على الكرة معه في النصف دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء وحصل على ركلة حرة ومنها سجل هدفا قاتلا عن طريق يحيى الدرع ليخطف الفوز بطريقة مثيرة بنتيجة 28-27.