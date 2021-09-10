على خطى "يويفا".. اتحاد أمريكا الجنوبية يتبرأ من إقامة كأس العالم كل عامين

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 20:10

كتب : أحمد أباظة

ليونيل ميسي - نيمار - كوبا أمريكا 2021

على خطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونمبول" رفضه لفكرة إقامة كأس العالم مرة كل عامين، متمسكا بالخطة الأصلية التي تقضي بإقامته كل 4 أعوام.

جاء ذلك في بيان رسمي من الاتحاد اللاتيني، حذر خلاله من خطورة فكرة إقامة المونديال كل عامين، وأضرارها المحتملة على "أهم بطولة لكرة القدم على وجه الكوكب".

ويرى "كونمبول" أن هذه الفكرة ستخفض جودة كأس العالم وتفقده خصوصيته وتفرده ومعاييره المتطلبة الحالية.

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ورد بيان اتحاد أمريكا الجنوبية على أبرز نقطة جدلية بهذا الصدد، فعلى الرغم من كون هذا المقترح ينسب للاتحاد السعودي لكرة القدم في مؤتمر فيفا، إلا أن أول من اقترح هذه الفكرة كان "كونمبول" نفسه في 2018.

وأوضح البيان "كونمبول يؤكد أنه في مرحلة ما كان يدعم هذا المشروع، ولكن بعد تحليل فني للمقترح وبعد التشاور مع قيادات الكرة في أمريكا الجنوبية، وجدناه لا يصلح على الإطلاق".

وبناء عليه، قرر الاتحاد القاري تجديد دعمه لإقامة كأس العالم بصورته الحالية مرة واحدة كل 4 أعوام، وذلك بعد تصريحات رئيس "يويفا" ألكساندر تشيفيرين التي هدد خلالها بمقاطعة أوروبية لكأس العالم إن أقيم بالطريقة الجديدة المقترحة، وكان أول من أعلن تضامن أمريكا اللاتينية.

يذكر أن هذا المشروع يلقى معارضة ضخمة من الاتحادات القارية وأيضا من الأندية والدوريات الكبرى، على رأسها رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كأس العالم يويفا كونمبول
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