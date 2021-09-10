مهاجم فلسطيني جديد.. المصري يتعاقد مع "خليفة محمود وادي"

أعلن النادي المصري عن تعاقده مع المهاجم الفلسطيني محمد بلح في فترة الانتقالات الصيفية.

وبات بلح سادس الصفقات الصيفية للمصري بعد أحمد علاء، وأحمد الشيخ، وعمرو مرعي، وإسلام جمال، وأسامة الجزار.

بلح (28) عاما مهاجم فلسطيني لعب في الموسم الماضي لفريق الصداقة الفلسطيني.

وسبق لـ بلح اللعب للأهلي الأردني، وذات رأس الأردني، والعروبة العماني، وصحم العماني، والسويق العماني.

ويمتلك بلح البالغ طوله 188 سم، 4 مباريات دولية مع منتخب فلسطين، آخرها في 2019، كما سجل هدفا دوليا في شباك بنجلاديش في أكتوبر 2018.

ويسعى بلح لتكرار نجاح مواطنه محمود وادي مع المصري قبل انتقاله إلى بيراميدز.

وتسمح قوانين الدوري المصري بتقييد لاعب فلسطيني دون اعتباره أجنبيا في صفوف كل فريق.

وكان المصري قد توصل لاتفاق مع المدافع الفلسطيني محمد الصالح لفسخ تعاقده.