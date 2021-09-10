مران الأهلي – مباراة تدريبية في التتش

خاض الأهلي مباراة تدريبية على هامش مرانه اليوم الجمعة في ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال، قبل أن يخوضوا "تراي ماتش" أو مباراة تحضيرية فيما بينهم.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا في الإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري بعد أن يخوض وديتين أمام المصرية للاتصالات والمقاولون العرب في التتش.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس السوبر يوم 21 سبتمبر المقبل على استاد برج العرب.

فيما يستأنف مبارياته في كأس مصر يوم 25 من نفس الشهر بمواجهة إنبي على استاد الإسكندرية بدور الـ16 للمسابقة.

ويواجه الفائز من الأهلي وإنبي، الفائز من سموحة وبيراميدز في ربع النهائي يوم 29 من الشهر الجاري على استاد السويس الجديد.

وينتظر الفائز من الأطراف الأربعة، بتروجت، ليواجهه في نصف النهائي يوم 3 أكتوبر، بينما يقام نهائي المسابقة يوم 19 أكتوبر على استاد برج العرب.