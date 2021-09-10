ميلان يعلن شفاء جيرو من فيروس كورونا

تلقى ميلان الإيطالي خبرا سارا بخصوص مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو، حيث تأكد تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد خروج العينة الأخيرة بنتيجة سلبية.

جاء ذلك وفقا لبيان من الروسونيري عبر موقعه الرسمي، حيث أكد أنه سيجري أشعة طبية إلزامية غدا بحسب بروتكول الحكومة الإيطالية للتعامل مع "كوفيد"، بعدها يمكنه العودة إلى التدريبات.

وكان جيرو قد تعرض للإصابة بالجائحة العالمية في الاسبوع الماضي، وخضع للعزل المنزلي في مدينة ميلانو.

وبذلك يصبح المهاجم الفرنسي الدولي جاهزا لخوض موقعة الأحد القادم في الدوري الإيطالي ضد لاتسيو.

وحظي جيرو ببداية مميزة لمسيرته مع ميلان الذي انضم إليه في الصيف قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، حيث سجل هدفين في فوز فريقه بنتيجة 4-1 على كالياري في ملعب سان سيرو.

تزداد الأخبار السارة بالنسبة للمدرب ستيفانو بيولي، حيث عاد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد غياب بدأ في مايو الماضي بسبب الإصابات، كما عاد لاعب الوسط فرانك كيسي إلى صفوف الفريق.

يذكر أن ميلان افتتح مشواره في الدوري الإيطالي بانتصارين على التوالي، ويخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع ضد ليفربول الإنجليزي على ملعب الأخير "أنفيلد".