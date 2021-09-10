مران الزمالك - انتظام شبانة.. ورفع معدل اللياقة البدنية

خاض فريق الزمالك مران اليوم الجمعة في مقر النادي، وشهدت الحصة التدريبية تركيزا على رفع معدلات اللياقة البدنية.

ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات تدريبية خاصة للتركيز على الجانب البدني، وذلك بعد أن كان مران الأمس خفيفا عقب عودة اللاعبين من راحة الأربعاء التي أعقبت تلقي لقاح فيروس كورونا.

وانتظم محمود شبانة في تدريبات الزمالك، بعد انتقاله مؤخرا قادما من أسوان، ونفذ قلب الدفاع برنامجا تأهيليا.

كما خاض تدريبات إضافية بعد نهاية المران رفقة حمدي علاء لاعب فريق الشباب لزيادة معدل لياقتهما البدنية.

وغاب مروان حمدي على التدريبات لحصوله على راحة بعد تعرضه للإجهاد، وتابع المران الجماعي دون المشاركة فيه، على أن ينتظم غدا بشكل طبيعي.

وفي ختام التدريبات، خاض الفريق تقسيمة فنية مصغرة في ظل غياب عدد من اللاعبين بإذن من الجهاز الفني بعد تلقي لقاح كورونا.

وشهدت التقسيمة تألق أيمن حفني، وعمر السعيد، وعبد الله جمعة.

ويلعب الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 2 أكتوبر المقبل.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا في برج العرب يوم 20 سبتمبر الجاري.