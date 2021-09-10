العاشر.. فاركو يضم علاء سلامة من الإنتاج الحربي

أعلن نادي فاركو عن تعاقده مع علاء سلامة قادما من الإنتاج الحربي في فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع سلامة على عقد يربطه بـ فاركو لمدة 4 مواسم مقبلة.

وبات سلامة عاشر الصفقات الصيفية لـ فاركو، بعد الجزائري رزقي حمرون، ومحمد فؤاد، والنيجيري كينجسلي سوكاري، ومحمود عماد، وعبد الله بكري، ومحمود حمادة، وأحمد مودي، ورامي صبري، وأحمد الصغيري.

ويشارك فاركو في الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد صعوده الموسم الماضي.

سلامة (30 عاما) يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن ولاعب الوسط الأيمن.

وسبق لـ سلامة اللعب في نادي إسكو والمريخ، قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربي في صيف 2019.

وخاض سلامة 26 مباراة مع الإنتاج الحربي الموسم الماضي في الدوري المصري الممتاز، وصنع 4 أهداف.