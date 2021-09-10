انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 18:24

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الأهلي والزمالك كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كرة اليد بين الزمالك والأهلي التي تقام على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتقام المباراة في صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

--------------------------------------------

نهاية المباراة بانتصار الزمالك بنتيجة 28-27 ليتوج الزمالك بالسوبر الإفريقي.

ق30: هدف قاااااااااتل من يحيى الدرع يخطف به الانتصار للزمالك.

ق29: التعادل بنتيجة 27-27.

ق28: الأهلي يدرك التعادل والنتيجة تشير لـ26-26.

ق25: الزمالك يتقدم في النتيجة 25-26.

ق22: الزمالك يتقدم بفارق هدفين والنتيجة تشير لـ24-26.

ق20: الزمالك يتقدم لأول مرة في الشوط الثاني والنتيجة تشير لـ25-24.

ق18: كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد يحرمان الأهلي والزمالك على التقدم والتعادل مازال مستمرا.

ق15: تقدم الأهلي بنتيجة 23-22.

ق13: الزمالك يدرك التعادل لأول مرة في الشوط الثاني والنتيجة 20-20.

ق10: الأهلي يتقدم في النتيجة 19-18.

ق5: الأهلي وسع الفارق لثلاثة أهداف لكن الزمالك قلص النتيجة سريعا وتقدم المارد الأحمر 18-16.

انطلاق الشوط الثاني.

ق30: احتساب الهدف ونهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-14.

ق30: الزمالك سجل هدفا ولكن صافرة نهاية الشوط الأول انطلقت وفي انتظار قرار طاقم التحكيم باحتساب الهدف من عدمه.

ق29: لأول مرة في المباراة يتقدم فريق بفارق أكثر من 3 أهداف، والأهلي يتقدم 16-13.

ق28: الأهلي يوسغ الفارق لهدفين مجددا والتقدم 15-13.

ق28: الأهلي يستعيد التقدم بنتيجة 14-13.

ق27: طرد مباشر لسيف الدرع لاعب الزمالك بعدما تدخل على قدم سيزا لاعب الأهلي.

ق27: الأهلي يدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من تقدم الزمالك والنتيجة 13-13.

ق26: الزمالك يوسع الفارق إلى هدفين والنتيجة تشير لتقدمه 13-11.

ق25: الزمالك يتقدم لأول مرة في اللقاء والنتيجة تشير لـ12-11.

ق22: الزمالك يدرك التعادل مرة أخرى والنتيجة 10-10.

ق20: الأهلي يتقدم في النتيجة 10-8.

ق15: الأهلي يتقدم في النتيجة 8-6.

ق14: تقدم الأهلي في النتيجة 7-5.

ق9: الزمالك يدرك التعادل لأول مرة في المباراة والنتيجة تشير لـ4-4.

ق5: تقدم الأهلي بنتيجة 3-2.

ق3: تقدم الأهلي بنتيجة 3-1 وتألق محمد عصام الطيار حارس الأهلي بتصديه لثلاث كرات.

انطلاق المباراة.

كرة يد الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصفقة التاسعة.. الاتحاد يتعاقد مع مهاجم غاني 5 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – أكثر من مجرد درع.. الزمالك يفوز على الأهلي في الثانية الأخيرة ويتوج بالسوبر الإفريقي 29 دقيقة | رياضات أخرى
على خطى "يويفا".. اتحاد أمريكا الجنوبية يتبرأ من إقامة كأس العالم كل عامين 58 دقيقة | أوروبا
مهاجم فلسطيني جديد.. المصري يتعاقد مع "خليفة محمود وادي" ساعة | ميركاتو
مران الأهلي – مباراة تدريبية في التتش ساعة | مصر
ميلان يعلن شفاء جيرو من فيروس كورونا ساعة | أوروبا
مران الزمالك - انتظام شبانة.. ورفع معدل اللياقة البدنية ساعة | مصر
العاشر.. فاركو يضم علاء سلامة من الإنتاج الحربي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك