كشاف النجوم – لاعب هوفنهايم يتحدث عن إمكانية تمثيل منتخب مصر

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 18:14

كتب : وسيم أحمد

The Scout كشاف النجوم

تحدث تيبو جوبرييل مدافع فريق تحت 17 سنة بنادي هوفنهايم الألماني تجربته الاحترافية في ألمانيا ومستقبله مع ناديه.

كما أجاب أيضا مدافع هوفنهايم الألماني عن إمكانية تمثيل منتخب مصر مؤكدا أنه يتمنى فقط حدوث أمر واحد لتلبية نداء بلده مصر.

من هو تيبو جوبرييل وما علاقته بمصر هذا ما نتعرف عليه في إطار حلقة جديدة من برنامج The Scout كشاف النجوم الذي يلقي الضوء على المحترفين المصريين والعرب حول العالم.

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كشاف النجوم
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