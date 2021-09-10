كشاف النجوم – لاعب هوفنهايم يتحدث عن إمكانية تمثيل منتخب مصر

تحدث تيبو جوبرييل مدافع فريق تحت 17 سنة بنادي هوفنهايم الألماني تجربته الاحترافية في ألمانيا ومستقبله مع ناديه.

كما أجاب أيضا مدافع هوفنهايم الألماني عن إمكانية تمثيل منتخب مصر مؤكدا أنه يتمنى فقط حدوث أمر واحد لتلبية نداء بلده مصر.

من هو تيبو جوبرييل وما علاقته بمصر هذا ما نتعرف عليه في إطار حلقة جديدة من برنامج The Scout كشاف النجوم الذي يلقي الضوء على المحترفين المصريين والعرب حول العالم.

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