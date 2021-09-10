أولمو عن انتقاله غير الناجح إلى برشلونة: كل شيء حدث بسرعة كبيرة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا

علّق داني أولمو لاعب لايبزج الألماني على ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وصرّح أولمو عبر صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية: "لم يكن هناك وقت للتفكير في عملية الانتقال، كل شيء حدث بسرعة كبيرة".

وأضاف: "حاليا تركيزي منصب على الموسم الحالي مع لايبزج، أنا بخير هنا".

وتابع: "لدي رغبة كبيرة في المشاركة والعودة للقتال في بطولات دولية، هذا هو حافزي".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت إلى دخول برشلونة في مفاوضات مع أولمو لضمه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكن لايبزج تمسك بلاعبه ولم يسمح بإتمام الصفقة.

أولمو (23 عاما) تكوّن في أكاديمية لاماسيا الخاصة بـ برشلونة بين 2007 و2014، قبل أن يخوض مغامرة غير مألوفة في دينامو زغرب الكرواتي.

وانتقل أولمو إلى لايبزج في يناير 2020 مقابل 22 مليون يورو، وخاض معه من وقتها 61 مباراة، مسجلا 12 هدفا وصانعا 13 آخرين.

وكان أولمو أحد أبرز لاعبي إسبانيا في يورو 2020 وقادها إلى الدور نصف النهائي بصناعته 3 أهداف.

كما برز مع لاروخا في دورة الألعاب الأولمبية وحصد الميدالية الفضية.

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