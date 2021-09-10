تقرير كتالوني: جوارديولا رفض "خيانة" برشلونة وأبعد فاتي عن مانشستر سيتي

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة - ريال مدريد

يعمل البرتغالي جورجي مينديش جاهدا على تجديد عقد أنسو فاتي لاعب برشلونة الشاب في أسرع وقتٍ ممكن وبقيمة مادية مُرضية.

في هذا الصدد، ووفقا لصحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية، فيبدو أن مينديش يحاول الضغط على برشلونة عن طريق عرض فاتي على أندية أوروبية أخرى.

التقرير ذكر أن أحد تلك الأندية هو مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يشرف على تدريبه بيب جوارديولا، والذي يستطيع فاتي أن يندمج في صفوفه بشكل سلس.

رغم ذلك، ومع إلمامه بموهبة فاتي الكبيرة، رفض بيب –وفقا للصحيفة- دخول ناديه في أي مفاوضات لضم الجناح الدولي الإسباني.

جوارديولا أخبر مواطنه تشيكي بيجيريستاين مدير مانشستر سيتي، بألا يدخل "في لعبة مينديش" وفقا لما ذكرته الصحيفة، رغبة منه "في عدم خيانة برشلونة".

ويمتلك جوارديولا علاقة صداقة قوية بـ جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي الذي تلقى هذا التصرف بكثير من السعادة وفقا للتقرير.

فاتي (18 عاما) ينتهي عقده مع برشلونة في الصيف المقبل، ويسعى النادي إلى تجديد عقده وتحسينه خصوصا بعد خلافته ليونيل ميسي في ارتداء الرقم 10.

واقترب فاتي من العودة للملاعب بعد إصابة طويلة في الركبة أبعدته منذ نوفمبر الماضي.

أنسو فاتي برشلونة مانشستر سيتي
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