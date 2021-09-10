شمايكل: أؤيد إقامة كأس العالم كل عامين

أعرب الحارس الدنماركي السابق بيتر شمايكل تأييده لمقترح إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من كل 4 أعوام.

وقال شمايكل عبر قناة beIN Sports:"متفائل بالموافقة على إقامة كأس العالم كل سنتين، أنا من بلد صغير تعداده 5 ملايين نسمة ولا نمتلك أي ضمانات للتأهل إلى كأس العالم المقبلة، خاصة في ظل القواعد المنصوص عليها للتأهل للبطولة".

وأضاف "لعبت لمنتخب بلدي 14 عاما، ولكن شاركت مرة وحيدة في كأس العالم".

وتابع "من المؤكد أنني سأتمسك بخيار لعب كأس العالم كل سنتين".

وكان الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق الذي يشغل حاليا منصب مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دعا إلى اقامة البطولة العالمية كل عامين بدلا من كل أربعة أعوام كما جرت العادة منذ 1930.

لكن أليكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعارض الفكرة معللا بأنها ستمثل ضغطا إضافيا على اللاعبين.