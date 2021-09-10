الإسماعيلي يستغني عن أبو اليزيد
الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 15:28
كتب : ياسر الشريف
استغنى النادي الإسماعيلي عن مدافعه إبراهيم أبو اليزيد (25 عاما).
إبراهيم أبو اليزيد
النادي : مصر للمقاصة
وبات أبو اليزيد رابع لاعب يرحل عن الإسماعيلي في الصيف الجاري بعد نادر رمضان ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف.
بدأ أبو اليزيد مشواره مع نادي السويس قبل أن يلعب موسما في الداخلية ثم حصل عليه الإسماعيلي في 2019.
وفي يناير الماضي أعاره لمصر للمقاصة.
وشارك أبو اليزيد في 49 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.
لكنه لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم المنصرم.
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