الإسماعيلي يستغني عن أبو اليزيد

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 15:28

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم أبو اليزيد - الإسماعيلي - الرجاء

استغنى النادي الإسماعيلي عن مدافعه إبراهيم أبو اليزيد (25 عاما).

وبات أبو اليزيد رابع لاعب يرحل عن الإسماعيلي في الصيف الجاري بعد نادر رمضان ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف.

بدأ أبو اليزيد مشواره مع نادي السويس قبل أن يلعب موسما في الداخلية ثم حصل عليه الإسماعيلي في 2019.

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وفي يناير الماضي أعاره لمصر للمقاصة.

وشارك أبو اليزيد في 49 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.

لكنه لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم المنصرم.

الإسماعيلي إبراهيم أبو اليزيد
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