رئيس يويفا: بيريز قال دوري السوبر سينقذ ناديه.. ثم عرض 180 مليون يورو لضم مبابي

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز

جدد أليكساندر تشيفيرين رئيس يويفا معارضته لفكرة إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي الذي دشنه 12 ناديا في وقت سابق قبل أن ينسحب 9 منهم ويبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وقال تشيفيرين في حواره مع صحيفة دير شبيجل الألمانية:"لا أمانع مغادرة الأندية الثلاثة لدوري أبطال أوروبا، شيء مضحك أن يدشنوا بطولة جديدة وفي الوقت ذاته يشاركون في دوري الأبطال".

وواصل "رؤساء الأندية الثلاثة حاولوا قتل كرة القدم. رئيس ريال مدريد قال إن دوري السوبر سينقذ ناديه، ثم ذهب ليحاول ضم كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو".

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وسعى ريال مدريد للظفر بالنجم الفرنسي مبابي لكن باريس سان جيرمان رفض العرض الضخم مفضلا الإبقاء على مهاجمه رغم أن العقد بينهما ينتهي في 2022.

وصرح مبابي برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد لكن باريس تمسك باستمراره.

وأبرم ريال مدريد صفقتين في سوق الانتقالات الأخيرة بضم ديفيد ألابا مجانا وإدواردو كامافينجا مقابل 31 مليون يورو.

بينما باع مارتن أوديجارد إلى أرسنال مقابل 40 مليون يورو واستغنى عن رافاييل فاران لمانشستر يونايتد مقابل 35 مليون يورو.

وأعار براهيم دياز لميلان مقابل 3 ملايين يورو.

ريال مدريد يويفا
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