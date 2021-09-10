ميسي سيد أمريكا الجنوبية بتحطيم رقم بيليه

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 13:20

كتب : عمر خالد

ليونيل ميسي - الأرجنتين

واصل النجم ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في ليلة تاريخية مع الأرجنتين أمام المنتخب البوليفي والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين

ميسي حطم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية.

بتسجل ليونيل ميسي هاتريك في مباراة بوليفيا أصبح رصيده 79 هدفا متفوقا على بيليه صاحب الـ 77 هدفا مع المنتخب البرازيلي.

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وكان ميسي قال في تصريحات بعد اللقاء: "كنت متوترا حقا وأردت الاستمتاع بالأمر، انتظرت طويلا من أجل هذا وقدمت كل ما لدي وحلمت بهذا، إنها لحظة استثنائية بالطريقة التي جاءت بها وبعد انتظار طويل".

ولم يكتف ميسي فقط بتحطيم رقم بيليه ولكن حطم أيضا رقم زميله السابق في برشلونة، لويس سواريز، كأكثر لاعب سجل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل ميسي حتى تلك اللحظة 26 هدفا في التصفيات، بينما سجل سواريز 25 هدفا فقط.

وكان المنتخب الأرجنتيني فاز على منتخب بوليفيا بثلاثية في الجولة العاشرة من تصفيات المونديال.

ليونيل ميسي بيليه الأرجنتين تصفيات كأس العالم
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