أرتيتا مفسرا إنفاق أرسنال بكثرة في سوق الانتقالات: لم نتأهل لبطولة أوروبية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف إيميلي سميث روي ضد تشيلسي

أوضح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه احتاج تغييرا كبيرا في قائمة لاعبيه لذلك كان سوق الانتقالات 2021 الأعلى في تاريخ النادي.

وأنفق أرسنال 145 مليون جنيه إسترليني لضم 6 لاعبين، وهو ما برره الإسباني بأن النادي يحتاج للعودة للمشاركة في البطولات الأوروبية.

ولا يشارك أرسنال في بطولة قارية في الموسم الجاري، وهو ما يحدث لأول مرة منذ موسم 1995-1996.

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وقال أرتيتا في تصريحات نشرها موقع ناديه:"في السنوات الأخيرة، ووفقا لما ورثناه، عدم وجودنا في بطولة أوروبية عكس مدى حاجتنا لتغيير كبير. نريد ناديا مستقرا على الصعيد المالي وفي الوقت ذاته ينافس في أعلى مستوى. نعرف أن على النادي أن يكون الأفضل. لابد أن نحقق ذلك".

وأضاف "بخلاف ذلك، احتجنا تدعيم عدة مراكز. لذلك كان علينا الإنفاق بكثرة وبحكمة. هدفنا كان ضم لاعبين يستطيعون صناعة الفارق مع الفريق خلال وقت قصير. نريد نتائج طيبة من الآن. هذا ما نريد نقله للاعبين، وعلينا مواصلة التطور على المدى القريب والبعيد".

وتعاقد أرسنال مع المدافع بن وايت وصانع الألعاب مارتن أوديجارد وحارس المرمى آرون رامسديل والمدافع تاكيهيرو تومياسو ولاعب الوسط ألبرت لوكونجا والظهير الأيسر نونو تافاريس.

وتلقى أرسنال 3 هزائم في بداية الموسم الحالي من الدوري لكنه سحق وست بروميتش ألبيون بسداسية في الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستضيف أرسنال فريق نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري.

أرسنال أرتيتا
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