يوفنتوس: كنا نثق في بقاء رونالدو قبل انطلاق الدوري

قال فيديريكو شيروبيني مدير يوفنتوس إن ناديه لم ينو بيع نجمه كريستيانو رونالدو وكان يثق في بقائه لموسم إضافي قبل أن يطلب البرتغالي الرحيل.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

بعد تعادل فريق السيدة العجوز مع أودينيزي في افتتاح الموسم الجاري من الدوري الإيطالي أعلن رونالدو للنادي رغبته في الرحيل قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وأوضح شيروبيني في حواره لصحيفة توتوسبورت الإيطالية "يونايتد تعامل بشكل مختلف عن مانشستر سيتي، تعامل كناد له تقاليد. لم تكن لتنتهي الأمور بشكل مختلف عما حدث، مع الأخذ في الحسبان طريقة حديث رونالدو معنا".

وأضاف "لا نستطيع إجبار لاعب على البقاء. نحترم رونالدو، لكني أشارك رئيس النادي في وجهة النظر، تاريخ يوفنتوس صنعه أبطال عظماء، مدربون وإداريون، النادي يبقى أهم شيء".

واستمر "قبل أسبوع من لقاء أودينيزي كنا نثق في بقاء رونالدو. لوددنا لو تعاملنا مع الأمر قبل شهر من تاريخ رحيل اللاعب. الخطورة كانت لتتمثل في عدم القدرة على ضم مويس كين في ذلك الوقت، ليس كل اللاعبين ينتظرون حتى 31 أغسطس ليعرفوا موقف رونالدو. استبداله مستحيل".

بعد 3 مواسم بقميص يوفنتوس فضل رونالدو (36 عاما) الرحيل ليعود إلى يونايتد الذي لعب له من 2003 إلى 2009.

انتقل قائد البرتغال مقابل 15 مليون يورو، وفي المقابل استعار يوفنتوس اللاعب كين من إيفرتون.