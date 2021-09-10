مواعيد مباريات اليوم 10 سبتمبر 2021.. الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي لليد

يلاقي نادي الزمالك نظيره الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، فيما تعود الدوريات الأوروبية من خلال الدوري الفرنسي بعد التوقف الدولي للمنتخبات بسبب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم 10 سبتمبر والقنوات الناقلة.

كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

في الساعة السابعة مساء يلتقي فريقي الزمالك والأهلي في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد، على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وتذاع المباراة الهامة على قناة أون تايم سبورت.

الدوري الفرنسي

يستقبل فريق لوريان فريق ليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي في تمام الساعه التاسعه مساء، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.

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