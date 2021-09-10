نيمار: ماذا أفعل ليحترمني الناس؟

أوضح نيمار نجم البرازيل ضيقه مما وصفه بـ"قلة احترام" الكثير من الناس له، رغم تقديمه لمستوى جيد مع منتخب بلده.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

وسجل نجم باريس سان جيرمان هدفا في فوز البرازيل على ضيفتها بيرو بهدفين دون رد يوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022.

وبات نيمار (29 عاما) أكثر من سجل للبرازيل في تاريخ التصفيات المونديالية، وصل إلى 12 هدفا ليتخطى الأساطير روماريو وزيكو ورونالدو.

وقال لاعب برشلونة السابق لـTV Globo:"سعيد بكوني أكبر هداف في التصفيات، وأكثر من أرسل تمريرات حاسمة مع الفريق الوطني. قريبا، إذا سارت الأمور بخير، سأتشرف بتخطي رقم بيليه كأكثر من سجل في تاريخ البرازيل".

وواصل نيمار الذي يبتعد عن بيليه بثمانية أهداف فقط بعدما وصل لهدفه رقم 69 مع سيليساو "لا أعرف ماذا علي أن أفعل ليحترمني الناس. أحيانا لا أرغب في عمل مقابلات صحفية، لكني أظهر في الوقت المهم. سأترك الأمر لهم ليفكروا نوعا ما".

تصريحات نيمار تأتي بعدما اتهمه أشخاص بزيادة الوزن، خلال ظهوره مع البرازيل ضد تشيلي حين فاز فريقه بهدف في 3 سبتمبر الماضي.

آنذاك قال نيمار في إنستجرام:"حجم القميص كان كبيرا، وزني مثالي. في المباراة التالية سأطلب قميصا حجمه متوسط".

ومثل نيمار منتخب بلده في 113 مباراة وسجل 69 هدفا.

ويتصدر فريقه ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بالعلامة الكاملة بعد 8 انتصارات متتالية.

وشارك نيمار في كأس العالم 2014 و2018 وسجل 6 أهداف في البطولتين.