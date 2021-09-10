المصري يضم عمرو مرعي وإسلام جمال وأسامة الجزار

أعلن المصري تعاقده مع المهاجم عمرو مرعي والمدافع إسلام جمال ولاعب الوسط أسامة الجزار بعقود تمتد إلى 2024.

عمرو مرعي النادي : المصري إسلام جمال النادي : طلائع الجيش المصري

وحصل المصري على خدمات مرعي (29 عاما) قادما من بيراميدز.

وتعاقد مع جمال (32 عاما) قادما من طلائع الجيش.

وضم أيضا الجزار (20 عاما)، ناشئ الزمالك السابق، قادما من اتحاد كلباء الإماراتي.

ولم يكشف النادي البورسعيدي عن القيمة المالية للصفقات الثلاث.

وكان المصري أعلن تعاقده مع المدافع أحمد علاء والجناح أحمد الشيخ.

بينما رحل عنه أحمد جمعة وعمر كمال وسعيدو سيمبوري وكازادي كاسينجو.

ويفاوض المصري عدة مدربين في الوقت الراهن للتعاقد مع أحدهم ليخلف علي ماهر الذي رحل إلى فيوتشر. (التفاصيل)