تصفيات المونديال - أوروجواي وباراجواي تنتصران.. وكولومبيا تضرب تشيلي بثلاثية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 11:43

كتب : عمر خالد

كولومبيا

فاز المنتخب الكولومبي على المنتخب التشيلي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز أهداف المنتخب الكولومبي كل من ميجيل بورخا في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وعزز بورخا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وبعدها حاول منتخب تشيلي تعديل النتيجة بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب جين مينسيس.

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ولكن المنتخب الكولومبي قضى على أحلام لاعبي تشيلي في العودة إلى اللقاء بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب لويز دياز، لتفوز كولومبيا على تشيلي.

على الجانب الأخر، فاز منتخب باراجواي على منتخب فنزويلا بهدفين مقابل هدف ضمن مبارايات نفس الجولة.

تقدم لباراجواي دافيد مارتينيز في الدقيقة 9 من الشوط الأول.

فيما عزز تقدم باراجواي في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 46 ألخاندرو روميرو، بينما سجل لمنتخب فنزويلا اللاعب جون شانسيلور الهدف الوحيد في الدقيقة 90 من الشوط الثاني.

بينما فاز منتخب أورجواي على منتخب الإكوادور بهدف كاستون بيريرو في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبتلك النتائج، فإن المنتخب الكولومبي يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة خلف المنتخب الإكوادوري بنفس رصيد النقاط ولكن بفارق الأهداف لصالح الإكوادور.

بينما يأتي منتخب البارجواي في المركز السادس برصيد 11 نقطة، أما المنتخب التشيلي فيأتي في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل منتخب فنزويلا المجموعة برصيد 4 نقاط.

كولومبيا أوروجواي باراجواي تصفيات كأس العالم
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