في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية

أرسل الأهلي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قائمته الأولية والتي ضمت 31 لاعبا إضافة إلى 5 تحت السن.

وضم الأهلي للقائمة كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم وليد "نيدفيد" وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وناصر ماهر ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد ووليد سليمان وصلاح محسن وحسام حسن ومصطفى البدري ووالتر بواليا وأليو بادجي وأحمد ريان وأحمد رمضان "بيكهام".

بينما في قائمة تحت السن يوجد مصطفي شوبير وفهد جمعة ومحمد فخري وفارس طارق ووليد مصطفي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قيد المعارين ليضمن حقه لأن عدم تسجيلهم كان سيمنحهم استغناء رسميا للرحيل عن النادي.

وسيرفع الأهلي من القائمة اللاعبين أليو بادجي ووالتر بواليا ويسجل مكانهما نجميه الجديدين بيرسي تاو ولويس ميكيسيون.

وفي قائمة تحت السن سيرفع أسماء فهد جمعة ومحمد فخري وفارس طارق ووليد مصطفي ويقيد بدلا منهم كريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم.

وقيد الأهلي اللاعبين حمزة علاء وأحمد نبيل "كوكا" والعربي بدر وشادي رضوان في فريق مواليد 2001.

ولكل حالة استبدال لاعب بآخر سيدفع الأهلي 30 ألف جنيه.

ويستعد المارد الأحمر للموسم الجديد الذي يستهله بمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري يوم 21 سبتمبر المقبل.

ثم يواجه إنبي في ثمن نهائي كأس مصر 2019-2020 يوم 25 سبتمبر.

وتعاقد الأهلي مع تاو وميكيسيون وكريم فؤاد وحسام حسن ومصطفى البدري في سوق الانتقالات الحالية.

وأعار البدري وبادجي وبواليا وريان إلى فيوتشر وإميان ومالاتيا سبور وآلتاي على الترتيب.

بينما انتقال الثنائي أحمد رمضان وفهد جمعة معارا إلى سموحة.