تصفيات المونديال - ثلاثية ميسي تقضي على بوليفيا.. والبرازيل تعزز صدارتها بإسقاط بيرو

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

ميسي

فازت الأرجنتين على ضيفتها بوليفيا بنتيجة 3-صفر اليوم الجمعة في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بينما عززت البرازيل صدارتها بإسقاط بيرو بهدفين دون رد.

في بيونس آيرس تلاعب الساحر ليونيل ميسي بدفاع الضيوف وسجل ثلاثية في الدقائق 14 و64 و88 مانحا الأرجنتين انتصارها الخامس في التصفيات ورافعا رصيدها إلى 18 نقطة واستمرت في المركز الثاني.

وفي جانب آخر من القارة اللاتينية فازت البرازيل على ضيفتها بيرو بهدفين دون رد سجلهما إيفرتون ريبيرو ونيمار في الدقيقتين 15 و41.

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وعززت البرازيل تصدرها رافعة رصيدها إلى 24 نقطة بعد 8 انتصارات في التصفيات.

بينما ظلت بيرو سابعة ورصيدها 8 نقاط وبوليفيا في المركز التاسع ورصيدها 6 نقاط.

وخاضت البرازيل والأرجنتين 8 مباريات فقط مقابل 9 لبقية فرق القارة بعدما ألغي لقاؤهما يوم الأحد الماضي.

وتنطلق الجولة المقبلة في 7 أكتوبر وتلعب البرازيل ضد مضيفتها فنزويلا بينما تحل الأرجنتين ضيفة على باراجواي.

وتتأهل أول 4 فرق من العشرة إلى المونديال بينما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.

تصفيات كأس العالم الأرجنتين البرازيل
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