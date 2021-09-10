الأهلي يوجه الشكر لـ مروان محسن على فترته مع الفريق

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 10:09

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مروان محسن - الأهلي

وجه الأهلي شكره للاعبه مروان محسن على الفترة التي قضاها مع الفريق مشيرا إلى أن المهاجم كان "نموذجا للالتزام والانضباط".

وخلال جلسة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي مع مروان شدد الأول على تقديره لما قدمه اللاعب للفريق، مشيرا إلى أن النادي يترك للأخير حرية الانتقال مجانا إلى ناد آخر.

وأضاف عبد الحفيظ وفقا لما ذكره موقع الأهلي أن مروان "له مكانة خاصة لدى الأهلي ويستحق كل تقدير وسيظل ابنا للنادي".

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اللاعب صاحب الـ32 عاما انضم إلى الأهلي في عام 2016 قادما من الإسماعيلي وكان من المفترض أن ينتهي تعاقده في صيف عام 2023.

وشارك مروان محسن مع الأهلي في 112 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتوج مروان مع الأهلي بالدوري المصري أربع مرات ومرة لكأس مصر ومثلها للسوبر المصري وبطولتي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مروان مسيرته مع بتروجت قبل أن يطير إلى البرتغال لينضم إلى جل فيسينتي في 2014.

وبعد موسم عاد لمصر من بوابة الإسماعيلي قبل أن يضمه الأهلي في 2016.

ومثل مروان محسن منتخب مصر في 35 مباراة وسجل 7 أهداف وكان مهاجم الفراعنة في كأس إفريقيا 2017 و2019 وكأس العالم 2018.

مروان محسن الأهلي
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