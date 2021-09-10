سيراميكا كليوبترا يعلن ضم باسم مرسي لثلاثة مواسم

أعلن نادي سيراميكا كليوبترا عن ضم باسم مرسي قادما من مصر للمقاصة بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وأوضح سيراميكا كليوبترا أن مرسي قد تجاوز الكشف الطبي ووقّع على عقد انضمامه إلى الفريق.

يأتي ذلك بعد 5 أيام من إعلان عصام سراج مدير التعاقدات في المقاصة عن التوصل لاتفاق مع سيراميكا كليوبترا بشأن انتقال مرسي إلى صفوف الأخير.

المهاجم البالغ 29 عاما لعب في مصر للمقاصة منذ يناير الماضي، وسجل معه 10 أهداف، بالإضافة إلى هدفين مع الإنتاج الحربي في الدور الأول.

وبدا مرسي مسيرته في بتروجت، ثم لعب للإنتاج الحربي، قبل أن يصل لقمة مستواه مع الزمالك ويقوده للفوز بالدوري المصري عام 2015.

بعدها قضى مرسي فترة إعارة في لاريسا اليوناني، وسموحة، قبل أن يعود للإنتاج الحربي عام 2019.

وأنهى سيراميكا كليوبترا الدوري المصري الموسم الماضي في المركز العاشر بـ39 نقطة.

وعوّض سيراميكا كليوبترا هدّافه أحمد ياسر ريان الذي انتهت إعارته وعاد إلى الأهلي ومنه انتقل إلى الدوري التركي مباشرةً.