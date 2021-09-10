أنس أسامة لـ في الجول: أغيب 3 أشهر للإصابة.. وأفاضل بين أمريكا وقطر

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 00:31

كتب : إبراهيم رمضان

أنس أسامة - منتخب مصر كرة سلة

كشف أنس أسامة لاعب الزمالك لكرة السلة عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في بطولة إفريقيا.

وقال أسامة لـ FilGoal.com: "أصبت بخلع في الكتف وخضعت لعملية بالليزر لتثبيته".

وأضاف: "في البداية وجّهني الأطباء بالخضوع لعلاج طبيعي، لكنهم نصحوني بعدها بالخضوع لعملية عن طريق الليزر لتثبيت الكتف وحتى لا تتفاقم الإصابة أو تعاودني مستقبلا".

وتابع: "سأبدأ التأهيل بعد أسبوعين من العملية، وسأغيب من 3 إلى 4 أشهر".

وواصل: "أفاضل بين اللعب في الولايات المتحدة أو قطر، وتفكيري حاليا منصب بالكامل على التعافي والعودة بأفضل شكل ممكن".

وأتم: "أتلقى مكالمات اطمئنان من حسين لبيب وعمرو أدهم ومسؤولي الزمالك، وكذلك من فريق جامعة لويسفيلي".

أسامة (26 عاما) لعب في فريق جامعة لويسفيلي الأمريكي بين 2014 و2018، قبل أن يتحوّل لتمثيل الزمالك ويحصد معه لقب الدوري مرتين.

وساهم أسامة في تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة السلة، قبل أن يتعرض للإصابة في مواجهة إفريقيا الوسطى بأولى مباريات مصر في بطولة إفريقيا.

وقضى أسامة فترة معايشة مع فريق تورونتو رابتورز الكندي في دورة NBA الصيفية بالشهر الفائت.

أنس أسامة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي قيادة الفريق: إيهاب جلال أو فييرا 44 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا كليوبترا يعلن ضم باسم مرسي لثلاثة مواسم 46 دقيقة | الدوري المصري
أنس أسامة لـ في الجول: أغيب 3 أشهر للإصابة.. وأفاضل بين أمريكا وقطر ساعة | رياضات أخرى
مصدر من الأهلي لـ في الجول: قيد كل اللاعبين.. وأجايي في قائمة الانتظار ورحيل مروان ساعة | الدوري المصري
زوجة شوماخر عن "حادث الغيبوبة": كنت أعتقد أن الملائكة تحرسه ساعة | رياضات أخرى
بعد الاعتداء على خطبيته السابقة.. بواتينج يفلت من السجن بغرامة ضخمة ساعة | أوروبا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: تم قيد كل اللاعبين.. وخطوة مفاجئة مع سيسيه ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز للموسم الجديد – استمرار أنتوي والجباس.. وتواجد عبد الله السعيد وخماسي الشباب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك