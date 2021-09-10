أنس أسامة لـ في الجول: أغيب 3 أشهر للإصابة.. وأفاضل بين أمريكا وقطر

كشف أنس أسامة لاعب الزمالك لكرة السلة عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في بطولة إفريقيا.

وقال أسامة لـ FilGoal.com: "أصبت بخلع في الكتف وخضعت لعملية بالليزر لتثبيته".

وأضاف: "في البداية وجّهني الأطباء بالخضوع لعلاج طبيعي، لكنهم نصحوني بعدها بالخضوع لعملية عن طريق الليزر لتثبيت الكتف وحتى لا تتفاقم الإصابة أو تعاودني مستقبلا".

وتابع: "سأبدأ التأهيل بعد أسبوعين من العملية، وسأغيب من 3 إلى 4 أشهر".

وواصل: "أفاضل بين اللعب في الولايات المتحدة أو قطر، وتفكيري حاليا منصب بالكامل على التعافي والعودة بأفضل شكل ممكن".

وأتم: "أتلقى مكالمات اطمئنان من حسين لبيب وعمرو أدهم ومسؤولي الزمالك، وكذلك من فريق جامعة لويسفيلي".

أسامة (26 عاما) لعب في فريق جامعة لويسفيلي الأمريكي بين 2014 و2018، قبل أن يتحوّل لتمثيل الزمالك ويحصد معه لقب الدوري مرتين.

وساهم أسامة في تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة السلة، قبل أن يتعرض للإصابة في مواجهة إفريقيا الوسطى بأولى مباريات مصر في بطولة إفريقيا.

وقضى أسامة فترة معايشة مع فريق تورونتو رابتورز الكندي في دورة NBA الصيفية بالشهر الفائت.