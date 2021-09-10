مصدر في الزمالك لـ في الجول: تم قيد كل اللاعبين.. وخطوة مفاجئة مع سيسيه

قيّد نادي الزمالك كل لاعبيه في قائمة الفريق للموسم الجديد بحسب ما علم FilGoal.com.

رزاق سيسيه النادي : الزمالك الزمالك

وصرّح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "قيّدنا كل اللاعبين في القائمة الأولى، أمّا الصفقات الجديدة فسيتم قيدها في القائمة الثانية".

وكشف المصدر: "تم قيد رزاق سيسيه أيضا حتى لا يسقط من القائمة ويرحل مجانا".

وبرر المصدر هذه الخطوة: "نعرف أنه سيكون مسموحا بالاستبدال في القوائم".

الإيفواري سيسيه (22 عاما) انضم إلى الزمالك قادما من أسوان في صيف 2017.

وخرج سيسيه معارا إلى الاتحاد السكندري 4 مرات، لكنه تعرض لإصابة في الركبة بالموسم الماضي تطلبت جراحه وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للموسم الماضي، ويسعى للدفاع عن لقبه.