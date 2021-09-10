مصدر في الزمالك لـ في الجول: تم قيد كل اللاعبين.. وخطوة مفاجئة مع سيسيه
الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 00:06
كتب : أحمد شوقي صلاح
قيّد نادي الزمالك كل لاعبيه في قائمة الفريق للموسم الجديد بحسب ما علم FilGoal.com.
رزاق سيسيه
النادي : الزمالك
وصرّح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "قيّدنا كل اللاعبين في القائمة الأولى، أمّا الصفقات الجديدة فسيتم قيدها في القائمة الثانية".
وكشف المصدر: "تم قيد رزاق سيسيه أيضا حتى لا يسقط من القائمة ويرحل مجانا".
وبرر المصدر هذه الخطوة: "نعرف أنه سيكون مسموحا بالاستبدال في القوائم".
الإيفواري سيسيه (22 عاما) انضم إلى الزمالك قادما من أسوان في صيف 2017.
وخرج سيسيه معارا إلى الاتحاد السكندري 4 مرات، لكنه تعرض لإصابة في الركبة بالموسم الماضي تطلبت جراحه وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.
وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للموسم الماضي، ويسعى للدفاع عن لقبه.