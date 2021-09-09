كومان: لوك دي يونج أخطر من نيمار في هذه الحالة

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، إعجابه الشديد بمواطنه لوك دي يونج الذي انتقل إلى فريقه على سبيل الإعارة قادما من إشبيلية.

دي يونج دعّم هجوم برشلونة في الثواني الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بالتزامن مع انتقال أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد.

وقال كومان في حديثه لإذاعة NOS الهولندية: "إذا كانت هناك كرة عرضية، فـ لوك دي يونج أخطر من نيمار".

وأوضح كومان: "لوك هو نوع من المهاجمين مختلف عن الذين نملكهم في فريقنا، وأعتقد أن كل الفرق تحتاج هذا النوع من المهاجمين".

وتابع: "لقد عرضته على النادي العام الماضي، أريد أن أستطيع المداورة بين مهاجميني، لو استدعت المباراة وجود لوك، فسيشارك".

وأوضح: "في آخر يوم من سوق الانتقالات خسرنا جريزمان، وامتلكنا 3 مهاجمين فقط. تواصلي الأول مع لوك كان في 8 أغسطس، وقبلها كنت أتساءل عن سبب عدم امتلاك برشلونة لهذا النوع من المهاجمين".

ولم يتميز دي يونج بمعدل تهديفي مميز رفقة إشبيلية، لكن طوله البالغ 188 سم يسمح له دائما بالفوز بالصراعات الهوائية.

ويبلغ دي يونج 31 عاما، وسجل 19 هدفا في 94 مباراة خاضها مع إشبيلية.

كما سجل دي يونج 8 أهداف دولية في 38 مباراة مع منتخب هولندا، وكان ضمن قائمة الطواحين في يورو 2020.