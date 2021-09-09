أجويرو: رحيل ميسي صدمة.. ولن أرتدي رقم 10 احتراما له

تغزل سيرجيو أجويرو مهاجم فريق برشلونة الإسباني في قائد الفريق السابق ليونيل ميسي، وشرح أسباب عدم موافقته على ارتداء رقم 10 بعد رحيله عن النادي.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال أجويرو في تصريحات لصحيفة بريوديكو الكتالونية: "ما يقوله الناس عن أني جئت من أجل ميسي هو أمر خاطئ، حتى بعد رحيله أنا سعيد لوجودي هنا".

وأضاف "لم آخذ الرقم 10 من ميسي احتراما له، إنه عربون صداقة، ربما ميسي كان سيُحب أن أرتدي القميص 10 لكن الأمر كان أكبر بكثير، كان يتعلق باحترامه".

وتابع "أنا لم ولن ألعب بالقميص 10، إذا أراد أن يستخدمه لاعب آخر، جيد لا مشكلة، لكن إنه ليس ملكي".

وعن رحيل ميسي المفاجئ عن النادي قال أجويرو: "بالنسبة لي، كان خروج ليو صدمة، لقد عرضوا علي ارتداء القميص رقم 10 وردد زملائي في الفريق ارتدي 10، لكن لا يتعلق الأمر بما إذا كنت أرغب في ارتدائه أم لا، عندما حدث ما حدث، ورحل ميسي لم أكن لألمس هذا القميص".

وواصل "نفس الشيء حدث مع ميسي في باريس وعرضوا عليه الرقم 10 ورفض، إنه رمز الصداقة، هذه هي العبارة الصحيحة، إنه رمز صداقة أكثر من أي شيء آخر".

وعن اختياره رقم 19 في الفريق أوضح أجويرو "لقد اخترت بالفعل الرقم من قبل أن اَتي الى برشلونة، جئت مع رقم 19، أحببت ذلك، لقد لعبت بالرقم 10 في إندبندنتي، وفي أتليتكو مدريد، وفي مانشستر سيتي، وعرضوه عليّ في برشلونة، شيء جميل بالطبع لكنه كان لميسي فقط".

وأشار "الآن أنا الأرجنتيني الوحيد في برشلونة، سأحاول دائما ترك اسم جيد للأرجنتين، أتمنى أن يكون النادي سعيدا بأدائي، أنا الآن في برشلونة، عقليتي هي أن أفعل الأشياء بشكل جيد وأن يقول النادي: أنت هنا كما لو كنت منذ سنوات".

وأوضح "برشلونة نادي مختلف، أريد أن أكون قادرا على قول لقد فعلت هذا في برشلونة، لقد سجلت تلك الأهداف، انظر إلى الألقاب التي فزنا بها".

وعن وفاة دييجو ماردونا قال أجويرو: "هو جد لابني، ووفاة مارادونا كانت مأساة لما يمثله للأرجنتين، كان شيئا محزنا للغاية، عندما سألت زوجتي أم أبني إذا كان هذا صحيحا، لأنني لم أصدق في البداية، كتبت لي نعم، هذا صحيح فغرغرت عيوني بالدموع".

وأضاف "وصلني خبر وفاة دييجو خلال مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، كان الفريق يلعب ولم أستطع نقل أي شكوك في غرفة تبديل الملابس، كان الأمر صعبا للغاية خاصة بسبب الوضع الذي كان يمر به ابني بسبب جده".

وكان أجويور انضم من إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ولكن حاليا مصاب ويخضع لجلسات التأهيل والعلاج من أجل العودة إلى الفريق سريعا.