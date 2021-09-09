قائد سيلتا لـ في الجول: ريال مدريد لا يفوز لأجل الملعب.. وهذه روشتة إيقاف فينيسيوس

لا يرى هوجو مايو قائد سيلتا فيجو، أن افتتاح ملعب سانتياجو برنابيو الجديد سيكون ما يشغل لاعبو ريال مدريد، وإنما محاولة الانتصار كما هو الحال دوما.

سيلتا فيجو يحل ضيفا على ريال مدريد مساء الأحد في الجولة الرابعة للدوري الإسباني، مباراة ستكون الأولى على الإطلاق في ملعب سانتياجو برنابيو بعد الانتهاء من عمليات تحديثه.

وظهر مايو رفقة زميله أوجوستو سولاري في مؤتمر صحفي نظمته رابطة "لاليجا" عبر منصة زووم، وحصل FilGoal.com على فرصة محاورة اللاعبين.

وأوضح مايو بشأن إمكانية انشغال ريال مدريد بالاحتفال بملعبه الجديد: "بالنسبة لنا من المميز دائما زيارة ملاعب مثل سانتياجو برنابيو".

وأضاف في رده على سؤال FilGoal.com: "سنلعب المباراة وكأنها نهائي، لأننا لم نبدأ الموسم بشكل جيد، ندرك صعوبة المباراة والمنافس، ونعرف أننا سنواجه ريال مدريد".

وواصل: "سيكون افتتاح ملعبه الجديد، لكنه ريال مدريد أينما لعب، سواء فالديبيباس أو سانتياجو برنابيو، دائما تكون مباراة معقدة".

وشدد: "لا أعتقد أنهم سيمتلكون حافزا إضافيا بسبب الملعب الجديد، وإنما لقيمة الشعار الذي يحملونه على صدورهم، ريال مدريد مجبر دائما على الفوز بالألقاب والمباريات وأن يلعب جيدا حتى تستمتع جماهيره، لكن بصراحة نحن مركزون على عملنا ومحاولة تقديم أداء جيد وأن نعمل على الخروج بنقاط".

لاحقا وجّه FilGoal.com سؤالا آخر لـ مايو بخصوص فينيسيوس جونيور جناح أيسر ريال مدريد والطريقة المثالية لإيقافه.

وقال مايو: "إعطاء إجابة محددة سيكون أمرا صعبا، ولكن أعتقد أنه لا يجب إعطائه المساحة وألا يلتف لمواجهتك، لأن فينيسيوس في الواحد على واحد هو لاعب غير عادي ويستطيع تخطيك بسرعته الهائلة".

وأضاف الظهير الأيمن لـ سيلتا: "يجب أن يتقارب فريقنا، لو لعبت أمامه سأكون قريبا منه لأقصى درجة وسأحاول ألا أعطيه المساحة".

وأتم: "أيضا سأحتاج إلى كثير من المساندة، فحتى لو كنت قريبا منه، فهو يمتلك جودة كبيرة وقدرات في المراوغة ويستطيع مراوغتي، ولذلك المساندة ستكون مهمة جدا".

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مايو (30 عاما) انضم إلى سيلتا في عمر الثامنة، وتدرج في فئاته العمرية المختلفة وصولا إلى الفريق الأول عام 2009.

وخاض مايو 400 مباراة بالتمام والكمال مع سيلتا، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 25.

وساهم مايو في عودة سيلتا للدوري الإسباني الممتاز، كما قاده لنصف نهائي تاريخي في الدوري الأوروبي 2017.