أوجوستو سولاري لـ في الجول: كنت أتابع ريال مدريد لمشاهدة أعمامي

اعترف أوجوستو سولاري لاعب سيلتا فيجو، بعلاقته العائلية الوثيقة بنادي ريال مدريد.

سولاري على موعد مع اللعب لأول مرة في سانتياجو برنابيو، عندما يحل رفقة فريقه على العاصمة الإسبانية مساء الأحد لمواجهة ريال مدريد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وظهر سولاري رفقة قائده هوجو مايو في مؤتمر صحفي نظمته رابطة "لاليجا" عبر منصة زووم، وحصل FilGoal.com على فرصة محاورة اللاعبين.

وقال سولاري: "منذ طفولتي كنت مرتبطا دائما بـ ريال مدريد بسبب وجود أقاربي فيه".

وتابع في حديثه لـ FilGoal.com: "تابعت ريال مدريد لمشاهدة أعمامي فوق كل شيء".

وأوضح: "اللعب في سانتياجو برنابيو سيكون فرصة رائعة بالنسبة لي".

وأتم: "آمل في الحصول على بعض الدقائق وأن أتمكن من الاستمتاع بالمباراة لأقصى درجة".

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سولاري (29 عاما) ينحدر من عائلة أرجنتينية كروية، فجده خورخي لاعب دولي سابق ومثل أندية نيولز أولد بويز، وفيليز سارسفيلد، وريفربليت، وإستوديانتس.

أمّا ابن عم والده، سانتياجو سولاري، فهو الأشهر في العائلة بارتدائه أقمصة أتليتكو مدريد وريال مدريد وإنتر ميلان، بالإضافة إلى تمثيل الأرجنتين.

كما أن ناتاليا سولاري عمّة أوجوستو، هي زوجة فيرناندو ريدوندو نجم وسط ريال مدريد في التسعينيات وأحد أبرز نجوم منتخب الأرجنتين.

ويلعب أوجوستو في سيلتا فيجو منذ الشتاء الماضي، وسجل معه هدفين وصنع مثلهما في 19 مباراة.