مصدر من المصري لـ في الجول: تعاقدنا مع عمرو مرعي

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 21:37

كتب : حامد وجدي

أسوان - طلائع الجيش

يقترب المصري من الإعلان عن صفقته الصيفية الثالثة، بعد توصله لاتفاق لضم عمرو مرعي.

عمرو مرعي

النادي : طلائع الجيش

بيراميدز
المصري

مرعي الذي لعب معارا من بيراميدز إلى طلائع الجيش الموسم الماضي، وقّع على عقود انتقاله إلى المصري بحسب ما أفصح عنه مصدر من إدارة النادي لـ FilGoal.com.

وكشف المصدر أن قيمة العقد تمتد لـ3 سنوات، وأنه قد تم التوصل لاتفاق بشأن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المهاجم الدولي المصري السابق.

يأتي ذلك بعد أن تعاقد المصري في وقتٍ سابق من سوق الانتقالات مع المدافع أحمد علاء، والجناح أحمد الشيخ الذي أعلن عن ضمه اليوم الخميس.

مرعي (29 عاما) بدأ مسيرته في وادي دجلة، ولعب للداخلية وإنبي، قبل أن يخوض تجربة احتراف في النجم الساحلي.

بعدها عاد إلى مصر من بوابة بيراميدز لكنه لم يلعب في صفوفه وخرج معارا إلى مصر للمقاصة ثم طلائع الجيش في الموسم الماضي.

وسجل مرعي هدفين مع الجيش في 25 مباراة خاضها بصفوفه، وصنع هدفا وحيدا.

ويمتلك مرعي مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب مصر وقت تواجده في النجم الساحلي، كانت أمام غانا في ختام تصفيات كأس العالم 2018.

عمرو مرعي المصري
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