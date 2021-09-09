المصري يعلن ضم الشيخ من بيراميدز.. والكشف عن مدة عقده

أعلن المصري عن تعاقده مع أحمد الشيخ قادما من بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن مدة العقد مع المصري تمتد لـ3 سنوات.

ليصير الشيخ ثاني صفقات المصري الصيفية بعد ضم أحمد علاء في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي..

الشيخ (29 عاما) انضم إلى بيراميدز قادما من الأهلي مطلع الموسم الماضي، لكنه لم يخض معه إلا 6 مباريات، بواقع 197 دقيقة، كلها في الدوري المصري، وسجل هدفا وحيدا.

وسبق للشيخ اللعب في تليفونات بني سويف، ثم مصر للمقاصة، كما لعب في الأهلي الذي حصد معه 7 ألقاب، منها دوري أبطال إفريقيا 2020، كما لعب معارا لفترة قصيرة إلى الاتفاق السعودي.

وحصد الشيخ جائزة هداف الدوري المصري موسم 2017 برصيد 17 هدفا.

ويمتلك الشيخ مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر خاضها وديًا في مواجهة توجو عام 2017.