أشلي كول عن إبراهيموفيتش: لديه شخصيتان مختلفتان

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 20:41

كتب : عمر خالد

أشلي كول وإبراهيموفيتش

وصف الإنجليزي أشلي كول، زميله السابق في فريق لوس أنجلوس جالاكسي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق ميلان الحالي، بـ "صاحب الشخصيتين".

وقال كول في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية: "زلاتان له شخصيتان، شخصية داخل غرفة الملابس وشخصية أمام وسائل الإعلام".

وأضاف "لديه شخصيتان، معنا في غرفة الملابس كان رائعا وهادئا ومتواضعا جدا ، لكن بالنسبة لوسائل الإعلام كان يتعالى بشكل كبير".

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وتابع "في مرة من المرات كانت هناك مشادة بيني وبينه بصورة كبيرة، ورفع يده في الهواء كأنه يحاول الاعتداء عليّ ولكن قلت له لا ترفع يديك بصوت عال".

وكان إبراهيموفيتش لعب بجانب أشلي كول خلال فترة وجودهما معا في لوس أنجلوس بين عامي 2018 و 2019.

وأمضى كول عاما ونصف في روما منذ يوليو 2014، قبل أن ينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي في يناير 2016، وبعد عامين تقريبا انضم إليه إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

واعتزل كول لاحقا في 2019 بعد عودته إلى كرة القدم الإنجليزية مع ديربي كاونتي، لكن إبراهيموفيتش مازل مستمرا مع ميلان في إيطاليا.

ويستعد السويدي إبراهيموفيتش للعودة إلى الملعب بعد جراحة في ركبته اليسرى وقد يشارك في مواجهة لاتسيو المقبلة في الدوري الإيطالي، إلى جانب مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

أشلي كول إبراهيموفيتش
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