حوار – تاو: عندما يفاوضك الأهلي فلا تفكر.. ولدي ذكرى مميزة بأقدام أبو تريكة

عبّر بيرسي تاو عن سعادته البالغة بالانضمام إلى الأهلي، ووعد ببذل أقصى ما لديه لتحقيق البطولات.

تاو انتقل إلى الأهلي قادما من برايتون هوف ألبيون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تاو لموقع الأهلي الرسمي: "عندما تلعب في جنوب إفريقيا ثم تأتي الفرصة لتمثيل الأهلي، فلا بد أن تسعد؛ لأن الحلم تحول إلى حقيقة، فأنا من منطقة (ويت بانك) في جنوب إفريقيا، والآن أنا هنا في الأهلي. هذه اللحظة تعني لي الكثير".

وأضاف: "ألعب في مركز رأس الحربة أو المهاجم الثاني، وفي بعض الأوقات ألعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، وكل ذلك يتوقف على تعليمات المدرب التي أقوم بتنفيذها على الفور".

وأوضح: "طموحي مع الأهلي هو الفوز في كل مباراة. إنه نادٍ تاريخي، وأنا أتمنى أن أكون جزءًا من هذا التاريخ، هذه المرحلة تعد فصلًا جديدًا في حياتي، وأنا مستعد لها، فالانتقال إلى النادي الأهلي خطوة عظيمة للأمام بالنسبة إليَّ، وإذا قررت اختيار عنوان لهذه المرحلة الجديدة فسوف أختار (بداية فصل عظيم في حياتي)".

وأشار: "لقد انتقلت إلى أوروبا في عمر الرابعة والعشرين. وتعلمت الكثير في هذه المرحلة، وتطورت كثيرًا كلاعب، وعلى المستوى الشخصي أيضًا. ما تعلمته في أوروبا سيساعدني طوال حياتي، سيساعدني بعد الانتقال إلى الأهلي، وفي التأقلم على الحياة الجديدة في مصر؛ لأني مررت بهذه التجربة من قبل".

وتابع: "عندما يتقدم الأهلي بعرض لضمك لا يمكنك التفكير، يجب عليك أن توافق. لقد كنت سعيدًا جدًّا حين قدم الأهلي عرضه لضمي، لهذا تمت الاتصالات بشكل جيد وكل شيء سار على ما يرام. ونجحنا في الوصول إلى الاتفاق بسرعة".

وكشف: "بكل تأكيد كان هناك تفكير في العروض التي وصلتني قبل أن أقرر الانضمام إلى الأهلي. فكرت في كل الاختيارات التي أمامي، والفائدة التي ستعود عليَّ كلاعب، واخترت الأهلي في النهاية؛ لأنه فريق يسعى دائمًا إلى الفوز بكل البطولات، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية وخوض السوبر الإفريقي، وأتمنى المشاركة في البطولتين".

وواصل: "هناك أشياء كثيرة لعبت دورًا في انضمامي إلى الأهلي: قيمة النادي، ووجود بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية، بالإضافة أيضًا إلى وجود عناصر في الجهاز الفني من جنوب إفريقيا. أنا أعرف بيتسو موسيماني جيدًا، وحظينا بوقت رائع معًا في صن داونز. أنا دائمًا سعيد بالوجود معه. لديه رغبة دائمة لتعليم اللاعبين، يعمل بكل جدية. هذه القيم متشابهة فيما بيننا، إنه يسعى دائمًا للفوز، وكذلك أنا أسعى للفوز، وسنسعى معًا لنحقق أفضل ما نستطيع. أنا أحب أن تكون لي نجاحات مع الفريق، وهذا ما يحبه المدرب أيضًا. إنه يساعدني دائما على المضي قدمًا لتحقيق الانتصارات".

وعبر عن طموحه: "أريد أن أحقق دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي. إنها أكبر مسابقة في إفريقيا، وأنا أريد الفوز بها. لقد رأيت الكثير من اللاعبين الرائعين يحققون هذا اللقب، وأريد أن أفوز بها مرات ومرات".

وأردف: "أنا أنتظر بشدة كأس العالم للأندية، فاللعب مع الأهلي في بطولة بهذا الحجم من أهم أسباب وجودي هنا. وأنا سعيد لأني سأتواجد مرة أخرى في كأس العالم للأندية بعدما شاركت من قبل مع صن داونز عام 2016، وأتمنى أن أستمر في اللعب في مثل هذه البطولات، لأن مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة، وأنا أسعى لصنع ذكريات جيدة في هذه البطولات".

ورجع بالزمن: "أٔول زيارة لي إلى القاهرة كانت في بداياتي مع كرة القدم. أعتقد أنها كانت أول مباراة لي بعد عودتي إلى صن داونز بعد الإعارة. كان وقتًا رائعًا بالنسبة إليَّ، وبعدها بدأت أشارك بشكل أكبر، وأنا أعرف تاريخ هذا البلد الرائع".

وأشاد بقائده الجديد: "أتذكر عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين واجهتهم حين لعبت جنوب إفريقيا مع مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. لا أعرف أسماء كل اللاعبين، لكن أتذكر حارس المرمى (الشناوي)، لقد قام بتصدٍّ رائع لتسديدتي".

وكشف عن ذكراه الأفضل مع القلعة الحمراء: "الأهلى نادٍ معروف جدًّا في إفريقيا. الذكرى الأقرب لي مع الأهلي هي الفوز الذي حققه على أورلاندو بايرتس في نهائي دوري الأبطال عام 2013. لقد أحرز الأهلي هدفًا من ضربة حرة بأقدام أبو تريكة. وعمومًا أنا أحاول دائمًا متابعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتابعت فوز الأهلي باللقبين الأخيرين، وشاهدت المباراة النهائية لكل بطولة".

وأشار: "لقد سافرت إلى عدد كبير من البلاد، وأستطيع التأقلم هنا حتى لو كنت وحدي، ولكن بكل تأكيد وجود عدد من أعضاء الجهاز الفني من جنوب إفريقيا سيساعدني كثيرًا. يمكنني دائمًا الذهاب إليهم والتحدث معهم وهذا سيساعدني".

وأكمل: "عندما أنظر إلى فريق الأهلي أجد أبطالًا، أجد فريقًا لا يتوقف عن السعي نحو الفوز، وقد أظهروا قدرتهم على الفوز في مرات كثيرة. دائمًا ما تجد هذه الصفات في الفرق الناجحة مثل الأهلي، وكل هذا يساعدني على سرعة التأقلم مع الفريق".

وكشف: "مثلي الأعلى حين كنت صغيرًا كانوا الأشخاص المحيطين بي مثل إخوتي، وكنت أريد دائمًا أن أكون مثلهم. كنت أشاهد التلفاز وأتابع اللاعبين الجنوب إفريقيين مثل ستيفن بينار وبيني مكارثي وكذلك رونالدينيو".

وأتم: "أتمنى أن التقي جماهير الأهلي. أنا سعيد جدًّا لأني أصبحت جزءًا منهم، وأقدر وجودي معهم. وسوف أبذل قصارى جهدي لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".