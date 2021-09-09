حازم الحديدي لـ في الجول: العلاقة بين الأهلي ومروان محسن انتهت.. اللاعب خرج من الباب الكبير

أعلن حازم الحديدي مدير أعمال مروان محسن نهاية علاقة اللاعب بالأهلي اليوم الخميس عقب الجلسة التي أقيمت.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث الحديدي لـFilGoal.com قائلا: "العلاقة بين الأهلي ومروان محسن انتهت، واللاعب خرج من الباب الكبير من الأهلي".

وواصل "اليوم أقيمت جلسة تم الاتفاق فيها على الرحيل، والجلسة كانت رائعة وأقيمت في أجواء ودية".

وأكمل "ومروان لاعب كبير ويدرس العروض المقدمة له ليختار أفضلها له خلال الفترة المقبلة".

وأتم مدير أعمال مروان محسن حديثه "خلال فترة تواجد مروان في الأهلي بذل كل ما لديه وشارك في المسيرة الرائعة التي ظفر فيها الأهلي بالبطولات في الفترة الأخيرة".

اللاعب صاحب الـ32 عاما انضم إلى الأهلي في عام 2016 قادما من الإسماعيلي وكان من المفترض أن ينتهي تعاقده في صيف عام 2023.

وشارك مروان محسن مع الأهلي في 112 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتوج مروان مع الأهلي بالدوري المصري أربع مرات ومرة لكأس مصر ومثلها للسوبر المصري وبطولتي دوري أبطال إفريقيا.