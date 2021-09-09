بعد 11 عامًا.. بابادوبولوس يعود إلى اليونان من بوابة أتروميتوس

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

بابادوبولوس

أعلن نادي أتروميتوس اليوناني عن ضم المدافع الدولي كيرياكوس بابادوبولوس في صفقة انتقال حر.

ووقّع بابادوبولوس على عقّد يربطه مع أتروميتوس لمدة موسم، بعد انفصاله مؤخرا عن نادي الفيحاء السعودي.

ووقّع بابادوبولوس مع الفيحاء الشهر الماضي، لكنه فسخ تعاقده سريعا بسبب عدم ارتياحه للإقامة في مدينة "المجمعة" وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

بابادوبولوس (29 عاما) قلب دفاع يمتلك 35 مباراة دولية مع منتخب اليونان، وشارك في يورو 2012 وساهم في تأهل بلاده إلى ربع النهائي.

وبدأ بابادوبولوس مسيرته في أولمبياكوس وتوج معه بخمسة ألقاب، قبل أن يرحل عام 2010 إلى شالكه حيث قدّم أفضل مستوياته.

لاحقا لعب بابادوبولوس في باير ليفركوزن، ولايبزج، وهامبورج، قبل أن يرحل لتمثيل لوكوموتيف زغرب في الموسم الماضي.

ويعد بابادوبولوس الصفقة رقم 13 لـ أتروميتوس في سوق الانتقالات الصيفية.

بابادوبولوس
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