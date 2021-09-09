رئيس يويفا يهدد فيفا: سنقاطع كأس العالم إن أقيم كل عامين

حذر ألكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من إمكانية مقاطعة المنتخبات الأوروبية لبطولة كأس العالم إن أقيمت كل عامين وفقا للمقترح الجديد.

ويرى رئيس "يويفا" أن هذه الخطة تعتبر ضد المبادئ الأساسية لكرة القدم، منتقدا قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعلان هذه الخطط دون استشارة الاتحاد الأوروبي.

وبسؤاله عن إمكانية تصدي "يويفا" لهذه الخطط، قال تشيفيرين في تصريحاته لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية: "يمكننا أن نقرر عدم اللعب بها. على حد علمي دول أمريكا الجنوبية تشاركنا الرأي، ولذلك أتمنى لهم حظا سعيدا مع مونديال كهذا".

وأضاف "أعتقد أن هذا لن يحدث أبدا لأنه ضد المبادئ الأساسية لكرة القدم. لعب بطولة مجمعة لمدة شهر في كل صيف يعتبر قتلا للاعبين، وإذا أقيم كأس العالم كل عامين سيصطدم بكأس العالم للسيدات ودورة الألعاب الأولمبية أيضا".

وأوضح "قيمة كأس العالم تأتي من إقامته كل 4 أعوام، لهذا ينتظره الناس مثل الألعاب الأولمبية. إنه حدث كبير، ولا أرى أي من اتحاداتنا يدعم اتجاها كهذا".

واختتم "أتمنى أن يعود فيفا إلى رشده لأني الذهاب إلى كل الأطراف الممكنة عدا الاتحادات القارية لم يكن مقاربة صحيحة. إنهم لم يتحدثوا معنا ولم يأتوا إلينا أو يتصلوا، ولم أتسلم خطابا أو شيئا كهذا، لقد قرأت الأمر في الإعلام".

وتم إسناد مهمة دراسة المشروع الجديد إلى آرسين فينجر مدرب آرسنال التاريخي ورئيس تنمية الكرة العالمية في فيفا حاليا، للنظر في إمكانية لعب كأس العالم كل عامين، وذلك بعد طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم في مؤتمر فيفا الذي أقيم في مايو الماضي.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" قد أعلنت معارضتها لهذا المشروع، رفقة مجموعات أخرى من الأندية الأوروبية حرصا على عدم إرهاق اللاعبين.