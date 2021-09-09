رسالة من البدري للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر واللاعبين

وجه حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر رسالة إلى نظيره الجديد كارلوس كيروش وجهازه المعاون هنأهم خلالها على توليهم المسؤولية.

وتمنى البدري التوفيق لكيروش ومعاونيه والنجاح في تحقيق الآمال المنتظرة والتأهل لكأس العالم 2022 وإسعاد الجماهير المصرية.

كما وجه البدري شكره وتقديره لكل اللاعبين على ما بذلوه من مجهود وتحملهم كافة الصعوبات والظروف الاستثنائية من أجل تحقيق كل النتائج والأهداف المطلوبة خلال فترة ولايته.

وكان البدري تمت إقالته من تدريب المنتخب المصري عقب التعادل مع الجابون إيجابيا بهدف لمثله في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحصد منتخب مصر أربع نقاط من أول مباراتين ليحتل المركز الثاني خلف ليبيا صاحبة الصدارة بأربع نقاط.