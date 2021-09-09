وائل جمعة مديرا لمنتخب مصر.. اتحاد الكرة يعلن أسماء الجهاز المعاون لكيروش

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 19:39

كتب : أحمد الخولي

قرعة كأس العرب - وائل جمعة

يتولى وائل جمعة مدافع وقائد الأهلي ومنتخب مصر السابق منصب مدير الفراعنة خلفا لزميله محمد بركات.

وأعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس أسماء الجهاز المعاون للبرتغالي كارلوس كيروش بالكامل.

وجاء الجهاز المعاون كالتالي:

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ضياء السيد مدرب عام

محمد شوقي مدرب مساعد

عصام الحضري مدرب حراس المرمى

وائل جمعة مدير المنتخب

محمد صلاح مدير إداري

مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم مع أحمد مطر ومصطفى صدقي للعلاج الطبيعي وبدر إمام أخصائي التأهيل ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب ومحلل أداء.

وسبق لوائل جمعة تولي منصب مدير الكرة في الأهلي عقب اعتزاله قبل أن يتجه للمجال الإعلامي ويقوم بتحليل المباريات عبر شبكة "بي إن سبورتس".

أما عصام الحضري فله تجربة سابقة تمثلت في تدريب حراس سيراميكا كليوباترا.

فيما تولى محمد شوقي منصب مدرب منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

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