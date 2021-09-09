لابورتا: سنخفض فاتورة الأجور إلى 70%.. وبرشلونة مستمر في دوري السوبر الأوروبي

أثني جوان لابورتا، رئيس برشلونة على الإدارة الفنية لدي النادي على ما قامت به في سوق الانتقالات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلوجرانا.

وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي لقديم اللاعب الهولندي لوك دي يونج: "أنا مرتاح للغاية لأنه في ظروف معقدة للغاية، قام قسم كرة القدم بعمل ممتاز، لقد كان أصعب سوق انتقالات مررنا به على الإطلاق".

وأضاف "كومان لديه كل الدعم والقوة من مجلس الإدارة، ومن الإدارة الرياضية، لديه كل ثقتنا، نحن هنا موجودون وفي الأوقات الصعبة سنكون بجانبه، ونمنحه القوة".

🎙 @JoanLaportaFCB: "This is a team that will try to win and compete well, we have a very good squad." pic.twitter.com/c8Lui0YcKF — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2021

وعن فاتوة الأجور العالية داخل النادي قال لابورتا: "عندما وصلنا، كانت فاتورة الرواتب 110٪، الآن وصلنا إلى 80٪، وسوف تنخفض أكثر".

وتابع "سنخفض فاتورة الأجور إلى 70٪ وبعد ذلك، خلال فترة سوق الانتقالات التالية، سنتصرف بشكل طبيعي وسيعود الدخل إلى طبيعته".

وأوضح "إذا كنت تعتقد أن المشجعين محبطين، فأنا أحترم ذلك، لكنني أعتقد أيضا أنهم متفائلون، لقد كانت قرارات علينا اتخاذها بسبب الميراث الذي وجدناه من الإدارة السابقة، برشلونة أعلى من أي لاعب، أكبر من أفضل لاعب في التاريخ، وأكبر من الرئيس".

وأكد "سننافس من أجل الفوز، لدينا فريق يضم لاعبين موهوبين".

وواصل بخصوص تخفيض اللاعبين لرواتبهم مع النادي "قدم بوسكيتس وجوردي ألبا، جنبا إلى جنب مع بيكيه، لفتة دعم كبيرة للنادي، لقد أصبحوا، أكثر من أي وقت مضى، أبطال نادي برشلونة".

وتابع "سيرجيو روبيرتو خفض راتبه بالفعل وكلنا بانتظار التوقيع الرسمي للعقود".

وعن استمرار فكرة دوري السوبر الأوروبي أشار لابورتا "دوري السوبر مستمر مع يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، لا يوجد فيه باريس سان جيرمان أو ناصر الخليفي".

وبخصوص تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي قال لابورتا: "الاجتماعات مقررة مع وكيل أعماله، العلاقة مع عثمان جيدة للغاية، أخبرني أنه حريص جدا على العودة للعب، أنا متفائل للغاية، ديمبيلي لاعب بجودة عالية، نحن سعداء معه".

واستطرد "وضعنا خطة محددة له، كي لا يتكرر ما حصل معه سابقا من ناحية الاصابات، وعثمان ديُحب الرقم 7 وهو متشوق للعودة للعب وارتداء قميص نادي برشلونة مرة أخرى".

وكان برشلونة قدم اللاعب الهولندي لوك دي يونج إلى الجماهير من خلال المؤتمر الصحفي داخل كامب نو، وسيرتدي اللاعب الرقم 17 له مع البلوجرانا هذا الموسم.