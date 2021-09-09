مران الزمالك – تحديد موعد عودة أوناجم.. فقرة ترفيهية واستمرار تأهيل زيزو

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للزمالك عن عودة محمد أوناجم للقاهرة قادما من المغرب يوم الجمعة المقبلة من أجل الانتظام في مران الفريق.

جاء ذلك عقب نهاية إعارة أوناجم للوداد المغربي والتي بدأت في شهر يناير الماضي.

وانتظم عدد من لاعبي الزمالك في مران الفريق اليوم الخميس استعدادا للقاء أسوان في نصف نهائي كأس مصر الذي يقام في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وشهد مران الزمالك تواجد كل من أيمن حفني، إمام عاشور، عبد الله جمعة، عمر السعيد، سيد عطية، محمد نديم، حسام عبدالمجيد، محمد حسام "بيسو"، يوسف أسامة، أحمد عيد، محمد حمدي وسيد عبدالله" نيمار".

وخصص الجهاز الفني فقرة ترفيهية للاعبين بتقسيمهم إلى مجموعتين وخاضوا مباراة تنس أرضي شارك فيها المدرب العام أسامة نبيه ومخطط الأحمال فيرناندو.

كما واصل محمود عبد العزيز "زيزو" تدريباته التأهيلية في ظل إصابته في كاحل القدم.