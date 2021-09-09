لوك دي يونج: برشلونة أكبر ناد في العالم.. إنها الخطوة الأهم في مسيرتي

قدم نادي برشلونة لاعبه الجديد الهولندي لوك دي يونج للجماهير، من خلال مؤتمر صحفي داخل ملعب كامب نو، بحضور رئيس النادي جوان لابورتا.

قال لوك دي يونج في تصريحاته للإعلام والصحفيين: "إنها الخطوة الأكبر في مسيرتي، اللعب لبرشلونة هو حلم تحقق، أنا فخور جدا بالعمل الذي قمت به في السنوات الأخيرة".

وأضاف "أعتقد أن رسالة المدرب كانت واضحة، أراد مهاجما مختلفا في الفريق، لدي ثقة كبيرة".

وواصل "لقد تحدثت مع كومان، لن أعطي التفاصيل، لكنه شرح الوضع في برشلونة، وأخبرني أن أكون مستعدا للعب في الفريق وتجربة تكتيكات وأنظمة هجوم مختلفة، تحدثنا في نهاية أغسطس وأخيرا سارت الأمور على ما يرام، والآن أنا هنا في برشلونة".

وتابع الاعب الهولندي "أنا هنا على سبيل الإعارة، سأعمل بجد وسنرى ما سيأتي به المستقبل، وبالتأكيد برشلونة أكبر ناد في العالم".

وعن تواقعاته للموسم الحالي قال دي يونج: "أتمنى أن نحظى بموسم رائع معا، لقد أظهرت كفاءتي على أعلى مستوى وآمل أن أفعل ذلك هنا في برشلونة وآمل أن تساعدني الجماهير، لقد ساعدوني على الشعور بأنني في بيتي وسنقاتل معا".

🎙 @LuukdeJong9: "Barça really are more than a club, they are a family and I felt it directly once I arrived here." pic.twitter.com/7EZrzYS3KS — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2021

واختتم تصريحاته قائلا: "أنا فخور للغاية، لقد بدأت في ناد صغير في هولندا، لقد عملت بجد والآن في سن 31 عاما، أنا في برشلونة، أحد الأندية التي كنت تحلم بها عندما كنت طفلا، إنه أمر غير عادي".

وكان برشلونة أعلن التعاقد مع لوك دي يونج صاحب الـ 31 عاما قادما من إشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء النهائي، إلى جانب أن اللاعب سيرتدي الرقم 17 له مع البلوجرانا.

وتعد صفقة لوك دي يونج هى آخر صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية لهذا الموسم بعد كل من اجويرو وممفيس ديباي وإيريك جارسيا وإيمرسون رويال قبل بيعه إلى توتنام الإنجليزي.