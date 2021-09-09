لوك دي يونج: برشلونة أكبر ناد في العالم.. إنها الخطوة الأهم في مسيرتي

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 18:27

كتب : عمر خالد

لوك دي يونج لاعب برشلونة

قدم نادي برشلونة لاعبه الجديد الهولندي لوك دي يونج للجماهير، من خلال مؤتمر صحفي داخل ملعب كامب نو، بحضور رئيس النادي جوان لابورتا.

قال لوك دي يونج في تصريحاته للإعلام والصحفيين: "إنها الخطوة الأكبر في مسيرتي، اللعب لبرشلونة هو حلم تحقق، أنا فخور جدا بالعمل الذي قمت به في السنوات الأخيرة".

وأضاف "أعتقد أن رسالة المدرب كانت واضحة، أراد مهاجما مختلفا في الفريق، لدي ثقة كبيرة".

وواصل "لقد تحدثت مع كومان، لن أعطي التفاصيل، لكنه شرح الوضع في برشلونة، وأخبرني أن أكون مستعدا للعب في الفريق وتجربة تكتيكات وأنظمة هجوم مختلفة، تحدثنا في نهاية أغسطس وأخيرا سارت الأمور على ما يرام، والآن أنا هنا في برشلونة".

وتابع الاعب الهولندي "أنا هنا على سبيل الإعارة، سأعمل بجد وسنرى ما سيأتي به المستقبل، وبالتأكيد برشلونة أكبر ناد في العالم".

وعن تواقعاته للموسم الحالي قال دي يونج: "أتمنى أن نحظى بموسم رائع معا، لقد أظهرت كفاءتي على أعلى مستوى وآمل أن أفعل ذلك هنا في برشلونة وآمل أن تساعدني الجماهير، لقد ساعدوني على الشعور بأنني في بيتي وسنقاتل معا".

واختتم تصريحاته قائلا: "أنا فخور للغاية، لقد بدأت في ناد صغير في هولندا، لقد عملت بجد والآن في سن 31 عاما، أنا في برشلونة، أحد الأندية التي كنت تحلم بها عندما كنت طفلا، إنه أمر غير عادي".

وكان برشلونة أعلن التعاقد مع لوك دي يونج صاحب الـ 31 عاما قادما من إشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء النهائي، إلى جانب أن اللاعب سيرتدي الرقم 17 له مع البلوجرانا.

وتعد صفقة لوك دي يونج هى آخر صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية لهذا الموسم بعد كل من اجويرو وممفيس ديباي وإيريك جارسيا وإيمرسون رويال قبل بيعه إلى توتنام الإنجليزي.

لوك دي يونج برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
لوك دي يونج: برشلونة أكبر ناد في العالم.. إنها الخطوة الأهم في مسيرتي 18 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك – تحديد موعد عودة أوناجم.. فقرة ترفيهية واستمرار تأهيل زيزو 25 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني للاعبين 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – "خليفة وليد سليمان" ينتقل من الأهلي إلى غزل المحلة 34 دقيقة | مصر
كارتيرون يؤجل معسكر برج العرب 43 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – كيف يفكر الأهلي في مصير الراحلين عن الفريق 48 دقيقة | الدوري المصري
التاسع.. فاركو يضم الصغيري من أسوان ساعة | الدوري المصري
جهاز البدري يسلّم العُهدة لـ اتحاد الكرة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك