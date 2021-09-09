مران الأهلي – محاضرة من موسيماني للاعبين

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 18:12

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

ألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة على لاعبيه خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم استعدادا للقاء طلائع الجيش.

واجتمع موسيماني مع جهازه المعاون على هامش المران لمناقشة برنامج الفترة المقبلة الذي يشهد خوض لقاء السوبر المصري ومباراة دور الـ16 لكأس مصر ضد إنبي.

وقاد كابيللو رانجواجا تدريبات بدنية متنوعة للاعبين لرفع اللياقة البدنية.

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وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران.

وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس الأربعاء عقب نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها عقب ختام مسابقة الدوري.

وشهد المران أمس مشاركة الثلاثي الجديد بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن.

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