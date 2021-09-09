خبر في الجول – "خليفة وليد سليمان" ينتقل من الأهلي إلى غزل المحلة

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 18:11

كتب : أحمد الخولي

وليد مصطفى - الأهلي

يقترب وليد مصطفى ناشئ الأهلي من الانتقال إلى غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن مصطفى بصدد الانتقال إلى غزل المحلة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويتقاضى الأهلي مبلغ 250 ألف جنيه نظير إعارة جناحه الموهوب إلى غزل المحلة.

ويحتوي عقد الإعارة على حق استعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية حال تألقه ورغب الأهلي في التعويل عليه بالنصف الثاني من الموسم.

ويُلقَب وليد مصطفى بـ "خليفة وليد سليمان" ويجيد اللعب في مركز الجناح.

اللاعب المنتمي لفريق شباب الأهلي مواليد 1999 فضّل خوض تجربة اللعب في الممتاز للحصول على مزيد من الدقائق.

وليد مصطفى الأهلي
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