التاسع.. فاركو يضم الصغيري من أسوان

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 17:42

كتب : أحمد الخولي هاني العوضي بسام أبو بكر

أحمد الصغيري - فاركو

أعلن نادي فاركو التعاقد مع أحمد الصغيري قادما من أسوان في فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد فاركو مع الصغيري بعقد يمتد لأربع سنوات.

ويعود الصغيري للعمل مع المدرب مجدي عبد العاطي بعد أن أشرف على تدريبه سابقا في أسوان.

ويعد الصغيري تاسع الصفقات الصيفية لـ فاركو الصاعد لأول مرة للممتاز، بعد رزقي حمرون، ومحمد فؤاد، وكينجسلي سوكاري، ومحمود عماد، وعبد الله بكري، ومحمود حمادة، وأحمد مودي، ورامي صبري.

الصغيري (23 عاما) لاعب وسط انتقل إلى أسوان قادما من مصر للمقاصة في صيف 2019.

وخاض الصغيري 35 مباراة الموسم الماضي مع أسوان، وسجل هدفين وصنع هدفا وحيدا.

أحمد الصغيري فاركو أسوان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني للاعبين 5 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – "خليفة وليد سليمان" ينتقل من الأهلي إلى غزل المحلة 5 دقيقة | مصر
كارتيرون يؤجل معسكر برج العرب 14 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – كيف يفكر الأهلي في مصير الراحلين عن الفريق 19 دقيقة | الدوري المصري
التاسع.. فاركو يضم الصغيري من أسوان 34 دقيقة | الدوري المصري
جهاز البدري يسلّم العُهدة لـ اتحاد الكرة 58 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة - بعد مفاجأة الافتتاح.. منتخب مصر يستعيد توازنه ويهزم تنزانيا في بطولة إفريقيا 59 دقيقة | رياضات أخرى
"لاليجا" تقتحم عالم الفانتازي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك