التاسع.. فاركو يضم الصغيري من أسوان

أعلن نادي فاركو التعاقد مع أحمد الصغيري قادما من أسوان في فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد فاركو مع الصغيري بعقد يمتد لأربع سنوات.

ويعود الصغيري للعمل مع المدرب مجدي عبد العاطي بعد أن أشرف على تدريبه سابقا في أسوان.

ويعد الصغيري تاسع الصفقات الصيفية لـ فاركو الصاعد لأول مرة للممتاز، بعد رزقي حمرون، ومحمد فؤاد، وكينجسلي سوكاري، ومحمود عماد، وعبد الله بكري، ومحمود حمادة، وأحمد مودي، ورامي صبري.

الصغيري (23 عاما) لاعب وسط انتقل إلى أسوان قادما من مصر للمقاصة في صيف 2019.

وخاض الصغيري 35 مباراة الموسم الماضي مع أسوان، وسجل هدفين وصنع هدفا وحيدا.