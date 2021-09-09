"لاليجا" تقتحم عالم الفانتازي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" عن عقد شراكة مع مؤسسة Sorare لتطوير لعب فانتازي التفاعلية.

وأعلنت لاليجا صباح اليوم الخميس عن الخطوة في حضور أوسكار مايو المدير التنفيذي للرابطة، ونيكولا جوليا مؤسس والمدير التنفيذي لـ Sorare.

وحضر الحدث: صامويل إيتو نجم برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي السابق، وباتريك كلويفرت نجم برشلونة واياكس وميلان وفالنسيا السابق، كسفيرين لـ لاليجا.

وقال خابيير تيباس رئيس الرابطة: "في لاليجا نرغب دوما في طرق مستحدثة ليعيش جمهورنا تجارب مثيرة جديدة وأن نوسع نطاق التنافس في بطولتنا الأعظم في العالم".

وأضاف: "هذه الشراكة مع Sorare ستمكّننا من الوصول إلى مزيد من الجماهير حول العالم، وستمنحهم القدرة على الانخراط أكثر مع اللاعبين والأندية التي يشجعونها".