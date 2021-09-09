كرة طائرة - بعد مفاجأة الافتتاح.. منتخب مصر يستعيد توازنه ويهزم تنزانيا في بطولة إفريقيا

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة طائرة

حقق منتخب رجال مصر للكرة الطائرة فوزه الأول في منافسات بطولة إفريقيا المقامة في رواندا حتى 15 سبتمبر الجاري بالفوز على تنزانيا.

وفاز منتخب مصر على تنزانيا بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة منتخبات مصر وكينيا والمغرب وتنزانيا.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا كرة طائرة - منتخب مصر مع المغرب وتنزانيا وكينيا في بطولة إفريقيا كرة طائرة - منتخب مصر يفتتح مشواره الإفريقي بخسارة مفاجئة من كينيا الرياضية المغربية: طائرة المنتخب تتحرك من غينيا

وكان منتخب مصر قد تعرض لخسارة مفاجئة في الافتتاح أمام كينيا بنتيجة 2-3 في الأشواط.

وصعد منتخب مصر إلى الصدارة مؤقتا برصيد 4 نقاط في انتظار نتيجة مواجهة المغرب وكينيا في الجولة الثانية.

ويختتم منتخب مصر مبارياته أمام المغرب في الثامنة من مساء غدا الجمعة في ختام دور المجموعات.

ولا بديل للفراعنة عن الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة.

ولم يغب منتخب مصر عن المربع الذهبي منذ نسخة 2001 والتي لم يشترك فيها المنتخب من الأساس.

وهيمن منتخب مصر على بطولة إفريقيا في ست نسخ متتالية منذ 2005 إلى 2015 قبل أن تفوز تونس بأخر نسختين.

ويعتبر المنتخب التونسي الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 مرات يليه المنتخب المصري بـ 8 مرات.

كرة طائرة بطولة أفريقيا منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
جهاز البدري يسلّم العُهدة لـ اتحاد الكرة 18 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة - بعد مفاجأة الافتتاح.. منتخب مصر يستعيد توازنه ويهزم تنزانيا في بطولة إفريقيا 20 دقيقة | رياضات أخرى
"لاليجا" تقتحم عالم الفانتازي 25 دقيقة | الدوري الإسباني
اليابان تعتذر عن عدم استضافة كأس العالم للأندية ساعة | مصر
الشرقية للدخان يضم ظهير النصر وإعلان الصفقات في مؤتمر صحفي ساعة | الدوري المصري
في بيان.. روابط الدوريات الأوروبية تعترض على فكرة كأس العالم كل عامين ساعة | أوروبا
الجونة يضم عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز 2 ساعة | الدوري المصري
هدف ماني يتفوق على رائعة صلاح ويقتنص جائزة الأفضل لليفربول في أغسطس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك