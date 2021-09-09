كرة طائرة - بعد مفاجأة الافتتاح.. منتخب مصر يستعيد توازنه ويهزم تنزانيا في بطولة إفريقيا

حقق منتخب رجال مصر للكرة الطائرة فوزه الأول في منافسات بطولة إفريقيا المقامة في رواندا حتى 15 سبتمبر الجاري بالفوز على تنزانيا.

وفاز منتخب مصر على تنزانيا بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة منتخبات مصر وكينيا والمغرب وتنزانيا.

وكان منتخب مصر قد تعرض لخسارة مفاجئة في الافتتاح أمام كينيا بنتيجة 2-3 في الأشواط.

وصعد منتخب مصر إلى الصدارة مؤقتا برصيد 4 نقاط في انتظار نتيجة مواجهة المغرب وكينيا في الجولة الثانية.

ويختتم منتخب مصر مبارياته أمام المغرب في الثامنة من مساء غدا الجمعة في ختام دور المجموعات.

ولا بديل للفراعنة عن الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة.

ولم يغب منتخب مصر عن المربع الذهبي منذ نسخة 2001 والتي لم يشترك فيها المنتخب من الأساس.

وهيمن منتخب مصر على بطولة إفريقيا في ست نسخ متتالية منذ 2005 إلى 2015 قبل أن تفوز تونس بأخر نسختين.

ويعتبر المنتخب التونسي الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 مرات يليه المنتخب المصري بـ 8 مرات.