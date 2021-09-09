في بيان.. روابط الدوريات الأوروبية تعترض على فكرة كأس العالم كل عامين

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 15:57

كتب : FilGoal

افتتاح مونديال روسيا 2018

اعترضت روابط الدوريات الأوروبية على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، في بيان رسمي.

ويناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقترحا لتقليص المدة الزمنية بين دورات كأس العالم، ليقام كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وجاء البيان على النحو التالي:-

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اجتمع مجلس إدارة روابط الدوريات الأوروبية اليوم في نيون بسويسرا.

عارض الاتحاد بشدة وإجماع أي مقترحات لتنظيم كأس العالم كل عامين.

ستعمل الدوريات جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين لمنع الهيئات الحاكمة لكرة القدم من اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بكرة القدم المحلية التي تشكل أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء أوروبا والعالم.

لا تعتبر المسابقات الجديدة أو المسابقات التي تم تجديدها أو المسابقات الموسعة لكرة القدم للأندية والمنتخبات الوطنية على المستوى القاري أو على المستوى العالمي هي الحلول للمشكلات الحالية في لعبتنا في تقويم مزدحم بالفعل.

يتطلب تقويم كرة القدم بالتأكيد موافقة جميع أصحاب المصلحة ولا يمكن أن يكون إلا نتيجة لتوازن دقيق بين النادي والمنتخب الوطني لكرة القدم وبين كرة القدم المحلية والدولية للأندية.

يضم مجلس إدارة الدوريات الأوروبية الأعضاء التالية أسماؤهم:

الدوري الإسباني

الدوري الإنجليزي

الدوري الالماني

الدوري الايطالي

الدوري البرتغالي

الدوري الفرنسي

الدوري الروسي

الدوري السويسري

الدوري السويدي

الدوري الدنماركي

الدوري الروماني

الدوري االبولندي

دوري القسم الثاني في إنجلترا

وكان أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلن قبل أيام رفضه لمقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

وقال تشيفيرين خلال جلسة الاتحاد العامة لأندية أوروبا والمقامة في جينيف: "نعتقد أن جوهرة كأس العالم لها قيمة على وجه التحديد بسبب ندرتها".

واستمر "عقدها كل عامين سيؤدي إلى شرعية أقل ويضعف كأس العالم نفسها، نعتقد أن هناك مساحة لكل شيء وكل من المنتخبات والأندية تشغل هذه المساحة والمادية والتجارية بالكامل".

وتابع "اللاعبين لا يحتاجون إلى رؤية المزيد من فصول الصيف الذي يقضونه مستهلكين بدلا من تكريسهم للاسترخاء والاستجمام".

وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم في قطر عام 2022، بينما ستقام نسخة 2026 كندا والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، والتي ستشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 للمرة الأولى.

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